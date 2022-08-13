前新竹市長林智堅涉論文抄襲，其中在台大國發所的碩士學位已遭建議撤銷，但台大學生代表日前始終未對此事提出具體說明，引起外界質疑。台大學生會與研究生協會今(13)日晚間首度以共同聲明對外表示，絕對無法接受任何形式的抄襲和剽竊行為，也並無逃避回應此事，強調尊重學倫會運作及當事人可採取行政救濟程序。

以下是聲明全文：

各位關心學術倫理的同學、老師，大家好：

作為台大的學生自治組織，我們關心校園公共議題，也在乎社會時事脈動，數日以來的論文風波，學生會與 台灣大學研究生協會 皆密切注意發展。遵守學術倫理是我們秉持的信念，也是基本要求，我們絕對無法接受任何形式的抄襲和剽竊行為，也並無逃避回應此事。針對近日爭議個案，我們要重申尊重學倫會運作及當事人行政救濟程序的立場，同時深刻思考如何制度性地預防類似爭議發生。這不只是台大的問題，也是台灣學術界該共同思考的問題。

經過兩會同學討論、請教教授意見等環節，我們初步盤點出因此案所延伸出的四大問題，盼作為日後與各方關係人檢討制度、研擬對策的方向：

一、研究生學術倫理事件中指導端之責任

就台灣情況而言，碩士階段的論文寫作多半仍跟隨指導老師腳步，或以研究室既有計畫作為畢業論文。因此，在文獻回顧、研究方法甚至分析資料等層面，指導教授的角色顯得格外重要。事實上，指導教授原本就負有監督、引導學生研究、完成學位論文的責任。然而當研究生被認定抄襲、學位遭撤銷後，在台大既有規範下指導教授無須直接負起任何責任。

參考〈國立政治大學學生學位論文學術倫理審議辦法〉第11條後段之規定：「經本校撤銷之學位論文，其指導教授應負指導論文監督不周責任，並由所屬學系另行處理。」不僅如此，教育部〈專科以上學校學術倫理案件處理原則〉第四條第二項第三款明文「重要作者兼學術行政主管、重要作者兼計畫主持人，對所發表著作，或指導教授對其指導學生所發表之學位論文，應負監督不周責任。」顯見無論在他校或母法的規範上，指導教授對於其指導之研究生所發表的論文，應負擔起一定的責任。

我們認為，論文品質與學術倫理需要學生與指導教授共同來維護，當發生學術倫理爭議事件時，應一併針對指導過程與方法進行調查，釐清指導教授在爭議事件中所扮演的角色，以最高標準檢視學術殿堂中的「指導人」。至於指導教授具體應負起之「責任」為何，如何進行調查？係交由系所評定或教評會懲處？指導教授遭懲處後相對應的救濟管道？我們認為均有討論空間，但應該朝此原則方向思考。

二、指導教授研究與教學投入心力之調配

研究生與指導教授之間進行良好的學術互動，從而使研究生撰寫學位碩士論文作為學術工作的成果，是研究所階段重要的學術訓練。但現況是教授在指導學生外，還需身兼研究、教學等事務。當時間有限，升等制度僅強調研究，而教授又必須指導多位學生及一定開課時數時，即可能導致教學或指導品質下降，對教授、學生是雙輸的結果。

過去針對教授升等方式曾有多元管道的討論，台大也制定相應的規範，在〈國立臺灣大學專任教師升等作業要點〉第三條明文規定「各學院（中心）應就教師之研究、教學、服務的整體績效表現，訂定各項嚴謹之升等評量依據、方式及基準。」雖然多元升等的立意良善，但在現行實務仍強調教授學術代表作、參考作的審查機制上，多元升等衡量指標未能發揮原先的規劃與作用。我們認為應落實多元升等指標，納入研究之外的工作成果，積極肯定教授在教學與指導上的付出，從結構問題上確保教學、指導與研究品質兼容的方式。

三、反思學位意義與相對應之取得條件

《學位授予法》第七條對取得碩士學位的條件並不限於論文，法律授權碩士班屬專業實務者，得以專業實務報告代替，專業實務報告的要求則在〈各類學位名稱訂定程序授予要件及代替碩士博士論文認定準則〉中有明文，博士班亦有相關規定。

事實上，台大公衛所就有MPH（碩士論文－實務實習成果報告）、MS（研究型學位論文）的區分，該學位官網如此介紹：「MPH招收對象為具有工作經驗之在職人士，希冀學生結合職場經驗與在校所學課程內容，未來面臨國家公共衛生重大議題時，可適時應用所學以為應對。」放眼國外，英國有一年學習型碩士、兩年研究型碩士的區分；美國則有學校的MPH只需修畢學分即可拿到學位，不需要另外撰寫學位論文之制度。

我們絕非鼓吹「不做研究也能取得學位」之風氣，而是知悉取得碩士學位並非以完成研究型的論文為唯一條件。台灣社會應重新反思不同學位的意義，對於終身學習、實務訓練或技術培養之目的都應有更彈性的作法，從根本建立符合需求與目的之學習環境與畢業條件，無須全面要求如在職進修、EMBA均須完成一般研究型論文。當然，其取得學位之證明亦須與一般研究型碩士有所區分。

四、審定過程事後應更完整揭露

目前在〈國立臺灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點〉中要求學術倫理審定會的委員名單應予保密，審定的過程也應以秘密方式為之。我們尊重審定過程保密以達保護審查委員、做出客觀公平的審定結果，但對於未明文要求保密之事項，皆應以事後完整公開為原則。具體而言，至少應將審定結果報告書、討論過程之書面資料等文書於審定後公開，以昭公評。

最後，對於同學或校友自主發起的連署，我們都予以尊重，這些連署所表達的立場、訴求都不盡相同，也是民主社會言論自由的展現。 台灣大學研究生協會 同樣和大家一樣關注學術倫理也堅守學術倫理，抄襲爭議並非一日之寒、亦非因一人而起，唯有社會各界真正將目光焦點放在「未雨綢繆」之上，共同倡議設法改善學位制度、取得標準以及高教資源分配問題，社會和我們所共同期待的道德標準才有實現的一天。

以上所談及的問題，將是本屆學生會與研協會研擬改革的方向，我們也希望今日過後，社會各界對於學術倫理的重視及相關制度的檢討不退燒，仍能持續焦點及投入社會資源於此，實實在在的營造美麗的高教環境。