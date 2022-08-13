李子森和螢幕CP杜忻恬合體浪漫對唱〈愛情限時批〉。（勝駿娛樂提供）

李子森個人首場售票演唱會完美落幕。（勝駿娛樂提供）

《超級偶像》選秀節目冠軍李子森出道11年，今（13日）晚在Zepp New Taipei宏匯廣場舉辦「森聲呼喚」演唱會，金曲歌后黃妃疼愛師弟，專程北上獻聲力挺，祝福李子森演藝事業越來越紅、新專輯大賣，2人合唱情歌〈甜甜甜〉，唱完後李子森直呼：「Oh My God！」黃妃聽成台語，笑問：「你的腳怎麼了？」表示自己不習慣講English，她稱讚李子森演出很成功、很厲害，「我心臟砰砰跳，你有嗎？」他回應：「剛開場有，現在還好。看到妳就更放心了」。

李子森特別感謝黃妃：「大家都知道妃姊很照顧我，對我意義重大，謝謝今天親自來到現場，如果沒有妃姊很多的鼓勵與支持，就沒有今天的演唱會！」黃妃謙虛說：「謝謝你不棄嫌，我受寵若驚，今天帶了人（兒子）來訓練見習，以後可以幫忙提行李。」對台下說，「很開心今天能來跟大家同樂！」並演唱招牌曲〈追追追〉。

李子森在綜藝節目《我愛冰冰秀》表現亮眼，多次締造收視第一好成績，今晚身穿紅黑格子西裝，以一首江蕙的〈花若離枝〉揭開演唱會序幕，第一次開演唱會顯得戰戰兢兢，李子森分享：「在2011年我第一次上電視唱歌，什麼都不懂，意外開啟我唱歌的人生。轉眼過了11年，我找到一件事，堅持！發現音樂可以帶給大家幸福，堅持到今天我終於可以辦演唱會，非常感謝今天到現場的每一個朋友，帶給我與演唱會團隊很大的信心。」他在台上褪去外套，楊繡惠在台下大聲喊話「全部脫掉！」惹得笑聲不斷。

現場有非常多的忠實觀眾前來，李子森精心編排了經典懷舊組曲〈三月裡的小雨〉、〈明天你是否依然愛我〉、〈我只在乎你〉、〈舞女〉等9首歌曲，更走下台與大家近距離互動握手。第二位嘉賓螢幕CP杜忻恬也登場和他對唱〈愛情限時批〉、〈愛情你比我想的閣較偉大〉，雙方還貼心互相幫對方脫外套，接著開玩起速配大哉問，一連被逼問「欣賞對方什麼」、「願意在一起嗎」，2人既尷尬又曖昧式回應讓台下笑聲不斷。

李子森首場個人售票演唱會，為了讓舞台、音響、樂隊、視訊、服裝、場地呈現最棒的視聽覺饗宴，主辦單位砸下超過300萬打造，李子森也捐出藝人唱酬，他在台上共換穿8套服裝，變身白馬王子、暗黑爵士、帥氣歐巴等，兼具華麗、雅痞各式風格，誠意十足，這場演出對於李子森意義重大，他自招：「彩排時就好幾度淚崩，不同篇章都會想到一些事，可能會落淚，但我一定會努力把歌唱好。」他也宣布「森聲呼喚」演唱會年底將移師高雄開唱，現場更選出最高齡的粉絲贈送高雄場門票，相關場日期、場地、購票訊息請密切鎖定官方粉絲團。