美國國會稽核處（GAO）指出，美國海軍近年來多次提出「自相矛盾」的預算計畫，包括在簽署勃克級（Arleigh Burke-class）神盾驅逐艦的長期採購合約後，卻於規劃預算時給出過低的採購數字，引發違約風險，並讓負責審核的國會感到困惑。

軍事新聞網站「Breaking Defense」報導，GAO在報告中表示，美國海軍近年來多次做出自相矛盾的決定，在勃克級神盾驅逐艦、V-22「魚鷹」（Osprey）傾斜旋翼機、維吉尼亞級（Virginia-class）核子動力攻擊潛艦等至少3個主要採購計畫中，明明已和相關承包商簽署長期採購合約，稍後卻在擬定預算計畫時「偏離走向」，僅希望採購未達規定數量的機艦。

如在2022財政年度的國防預算要求中，美國海軍便僅規劃新採購1艘勃克級第3批次（Flight III）驅逐艦，但根據該軍種與巴斯鋼鐵造船廠（Bath Iron Works）及英格斯造船廠（Ingalls Shipbuiling）簽署的長期造艦合約，其2022財年應採購2艘勃克級Flight III，讓2間造船廠分別建造1艘，否則將面臨3300萬美元（約新台幣9.9億元）的違約金。

GAO指出，聯邦政府預算為每年決定，因此以保證持續購買一定數量機艦、換取優惠價格的多年期軍事採購合約，其實都須得到國會的特別許可；但美國海軍近年卻多次做出可能違約的舉動，且未正式將其理由通報國會，讓後者難以有效監督相關採購政策。

美國海軍軍令部長（CNO）辦公室的作戰整合主管皮茨（James Pitts）少將稍後表示，該軍種在做出此類決定時，通常是考慮到預算負擔能力，並稱後續也透過聽證會等途徑向國會議員們解釋理由；不過皮茨也同意GAO的建議，承諾五角大廈將修改內部規定，未來在做出類似決策時，會正式將理由通知國會的國防委員會。