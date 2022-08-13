俄羅斯國際傳真社（Interfax）今天引述俄國國防部說法報導，頓內茨克人民共和國首府頓內茨克（Donetsk）的外圍城鎮皮斯基鎮（Pisky）已經完全落入俄軍掌控。

路透社無法立即核實報導是否為真。

俄羅斯和親俄勢力先前回報，早在1個多星期前就已拿下皮斯基鎮。

報導稱，俄國國防部也表示，俄軍在烏克蘭城鎮克拉莫托斯克（Kramatorsk）附近摧毀一套美國提供的「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，簡稱海馬士），以及海馬士的彈藥庫。

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