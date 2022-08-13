上海商銀（5876）13日召開董事會通過，上半年歸屬於母公司稅後盈餘72.57億元，每股盈餘為1.62元，並通過將辦理現金增資發行普通股3.8億股。另外，擬向主管機關申請2000萬美元的無擔保主順位美元計價匯率連結結構型金融債券及25億元的無到期日非累積次順位金融債券，以因應短、中長期資金需求並提升資本適足比率。

針對3.8億股現金增資普通股部份，上海商銀公告，未來該現金增資案保留15％，57,000,000股由員工認購，另提撥發行新股總數10％，計38,000,000股對外公開承銷，其餘75％新股，計285,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購，辦理此次現金增資用途主要是為提升資本適足性，並增進營運資金。

至於現金增資普通股的發行價格，上海商銀公告，將於向金融監督管理委員會申報案件生效後，依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條規定辦理。在該現金增資案經主管機關核准後，有關發行價格、認股基準日及股款繳納期間等相關事宜，將另提報董事會。