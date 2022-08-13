台中市畫家許國風畫廊前年遭陳姓合夥人惡意破壞，70幅作品慘遭毀損，連牆壁上壁畫也被噴漆，許男提出訴訟索賠3000萬元，台中地院卻認，依他於一場義賣成交價推估，被損毀作品（含物品）價值應為1258萬元，判決陳男應賠償這筆錢，可上訴。

判決書指出，畫家許國風主張他承租房子經營畫廊，2020年遭陳姓男子持鐵鎚、美工刀，進入15樓展場內割破、撕毀、砸毀作品、獎狀及設備等，接著持噴漆朝12至14樓樓梯間及天花板、壁畫噴漆，導致壁畫畫作完整性遭到破壞，陳男事後依毀損等罪名判處徒刑10月。

許國風主張其70幅被毀損的作品市價，再加上被破壞的獎狀、畫布等物品等，損失高達2824萬535元；又陳男藉毀損行為，企圖毀滅其畫家信譽及人格，不法侵害人格、名譽、信用且情節重大，造成非財產上損害175萬9465元等情事，索求賠償3000萬元。

台中地院認為，許男雖主張是專業畫家，油畫類作品行情為每號2萬元、水彩畫與粉彩畫類作品行情為8開5萬元、炭筆畫與水墨畫類作品行情，約為每號1萬元、速寫畫類作品行情為每號1500元，但以他曾於2020年6月23日，舉辦亞太藝術畫展星漾聯展揭幕義賣晚會，義賣中以15萬元出售「旭日東昇」油畫，另以1萬5000元出售其所繪「山勤」及「湖心舟」2幅水墨畫。

其中，「旭日東昇」油畫以每號平均1萬元賣出，「山勤」及「湖心舟」水墨畫則以每號平均625元賣出，與許男自稱的價值，並不吻合。

法院推算許男被損壞的作品，價值為1257萬9502元，至於損毀物品，價值僅1708元，合計1258萬1210元；另非財產損失部分，法官認為僅損毀畫作等物品，索賠非財產損失並無依據。