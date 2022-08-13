嘉義東石東崙村一處養雞場今（13）早失火，因現場頂樓加裝太陽能板，且內部存放約1噸柴油，導致火勢延燒迅速，約4萬隻白肉雞全被燒死；不少網友納悶養雞場為何存放1噸柴油，據農委會資料指出，養雞場因有賴大量電子設備維持溫度與濕度，為因應停電會設置「發電機」，因此柴油確實不可或缺。

據三立新聞網報導，雞舍最重要的就是「控制溫度和濕度」，例如水簾降溫、負壓式通風，噴水噴霧和隔熱設備等，若遇到夏季多雷雨、颱風時，可能造成停電，雞舍設備無法運轉將損失慘重，因此現場須備有「發電機」應付，因此「柴油」就成了雞舍一定會準備的物件之一。

根據農委會《農業知識入口網》指出，蛋雞場的防颱及防汛準備中，「備妥養雞場供電設施，雞舍發電機應定期保養，貯備充足燃油，以便在停電時啟動無虞、運作良好」。

此事件中由於雞舍頂樓加設太陽能板，造成延燒迅速，加上內部存放柴油約1噸助長火勢，火勢雖然在早上11點撲滅；據縣府農業處指出，業者申報飼養約4萬隻上下的白肉雞無一倖免於難，因火災發生太突然，還要進一步了解到底死傷如何，損失還在精算中，初估超過千萬元。