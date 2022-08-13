距年底選戰倒數100多天，總統蔡英文今首次南下嘉義，力挺民進黨徵召的嘉義市長參選人李俊俋，而李俊俋宣布參選後，今與嘉義市長黃敏惠在大天宮首次同框參拜，過程中一度傳出原本沒安排黃敏惠致詞等插曲，市長選情有加溫趨勢。
蔡英文今下午在李俊俋、黨籍立委王美惠、市議員暨黨部主委黃露慧以及多位民進黨籍、泛綠市議員參選人陪同下，在嘉義市連趕3個行程，先後到興村花甲食堂、為大天宮「神農聖帝─九龍鑾轎」百年神轎揭綵啟用，最後在九華山地藏庵參拜祈福，所到之處都受到支持者熱烈歡迎。
其中大天宮行程，蔡英文主典「神農聖帝之九龍鑾轎啟用大典」揭綵啟用，黃敏惠也受邀出席，當李俊俋陪蔡英文抵達時，黃以地主身分歡迎蔡總統，但進入廟內，黃敏惠、李俊俋兩人分站蔡英文兩側，同框零互動。
蔡英文在地藏庵致詞表示，她來嘉義是帶來3個感謝、1個懇託和1個提醒，感謝大家在2020年總統選舉時對她的支持，感謝團結一致平安度過疫情，感謝共軍擾台期間國軍弟兄的辛苦，1個提醒是要大家小心對岸的假訊息。
至於1個請託，蔡英文向民眾述說李俊俋經歷豐富，過去擔任過嘉義市副市長，也曾擔任過立委，現在是嘉義市市長候選人，之前是她在總統府的副秘書長，回來嘉義選舉，以他對政策的熟悉程度，一定可以為嘉市帶來新的局面，希望大家可以支持李俊俋，未來當選後可以和同黨嘉義縣長翁章梁一起合作。
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