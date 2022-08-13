民進黨嘉義市長參選人李俊俋今與嘉義市長黃敏惠在大天宮首次同框參拜，過程中也一度傳出原本沒安排黃敏惠致詞等插曲，市長選情有加溫趨勢。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

蔡英文在地藏庵致詞表示，她來嘉義是帶來3個感謝、1個懇託和1個提醒，並強調李俊俋是最好的人選。（呂妍庭攝）

距年底選戰倒數100多天，總統蔡英文今首次南下嘉義，力挺民進黨徵召的嘉義市長參選人李俊俋，而李俊俋宣布參選後，今與嘉義市長黃敏惠在大天宮首次同框參拜，過程中一度傳出原本沒安排黃敏惠致詞等插曲，市長選情有加溫趨勢。

蔡英文今下午在李俊俋、黨籍立委王美惠、市議員暨黨部主委黃露慧以及多位民進黨籍、泛綠市議員參選人陪同下，在嘉義市連趕3個行程，先後到興村花甲食堂、為大天宮「神農聖帝─九龍鑾轎」百年神轎揭綵啟用，最後在九華山地藏庵參拜祈福，所到之處都受到支持者熱烈歡迎。

其中大天宮行程，蔡英文主典「神農聖帝之九龍鑾轎啟用大典」揭綵啟用，黃敏惠也受邀出席，當李俊俋陪蔡英文抵達時，黃以地主身分歡迎蔡總統，但進入廟內，黃敏惠、李俊俋兩人分站蔡英文兩側，同框零互動。

蔡英文在地藏庵致詞表示，她來嘉義是帶來3個感謝、1個懇託和1個提醒，感謝大家在2020年總統選舉時對她的支持，感謝團結一致平安度過疫情，感謝共軍擾台期間國軍弟兄的辛苦，1個提醒是要大家小心對岸的假訊息。

至於1個請託，蔡英文向民眾述說李俊俋經歷豐富，過去擔任過嘉義市副市長，也曾擔任過立委，現在是嘉義市市長候選人，之前是她在總統府的副秘書長，回來嘉義選舉，以他對政策的熟悉程度，一定可以為嘉市帶來新的局面，希望大家可以支持李俊俋，未來當選後可以和同黨嘉義縣長翁章梁一起合作。