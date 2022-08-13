去年12月慶祝20歲生日，德仁天皇的獨生女愛子內親王依照傳統會拿到量生打造的皇冠，不過近期日本遭逢熱浪和暴雨肆虐，愛子得知災區情況慘烈而不捨，決定將原訂3,000萬日圓（約700萬元台幣）的製作費編列明年度預算，獲得日本民眾一片讚聲。

日媒以「愛子公主再次拒絕製作3,000萬元的皇冠，繼承上皇的節儉美德」為題，引起日本民眾熱議。這已經不是愛子公主第一次婉拒規定，去年計畫展開大二學業卻因疫情受阻，對於大流行病衝擊民生經濟她感同身受，決定打破153來的皇室傳統。在去年12月舉行20歲生日慶典上，堅定的決心依然，改借用姑姑清子公主的皇冠。

日本記者這樣形容，「這些都是人民該得到的錢，愛子的態度想必是從前天皇明仁與上皇后美智子身上所學習得。」

近期愛子公主再度表明「不需要製作皇冠」，考量4月發生最嚴重的船難事故，超過10名旅客不幸罹難；熱浪來襲全國出現破紀錄高溫；以及大雨傳出多地土石流、淹水災害。種種因素讓愛子想要體恤人民辛苦，甚至決定「3,000萬日圓的皇冠製作費將納入明年度各省聽預算中」。

報導還補充，文仁親王長女真子公主及妹妹佳子公主的專屬頭飾，則分別耗資2,856萬(約640萬台幣)及2,793萬(約620萬台幣)打造。

不少網友得知消息大讚，「成功例子!言教不如身教」、「這美德足以為她加冕無形的皇冠了!」、「年輕人對疫情表示同理，但官員們卻執意舉行國葬…」、「原來公主也能很勤儉，我很感動。」