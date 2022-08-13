桃園市長選舉意外變為台大土木系學長內戰。(圖／Dcard)

民進黨前新竹市長林智堅因論文門狂燒，昨(12日)決定退選，改由同黨立委鄭運鵬接棒，對決國民黨張善政。有台大學生意外發現，鄭運鵬、張善政竟然有共通點，就是都出自於台大土木系，笑稱「土木系也有出頭天的時候」。

一名台大土木工程系的學生在《Dcard》PO文「市長候選人是土木系的」，他詢問「大家桃園市長會投給誰呢」，自己查詢2位候選人資料時，意外發現兩人竟然都是台大土木系畢業，笑說「沒想到竟然是台大土木畢業的學長要同時競爭一個市長」，直呼深感榮幸，長期被大家瞧不起的土木系是否也要出人頭地了。

其他台大生也紛紛留言：「同系操戈XD」、「想當年土木系走在路上都被瞧不起」、「張善政學歷屌打」、「張善政考驗不小，之前跟韓國瑜搭檔掉了很多分，可能會讓很多票流到民眾黨那邊」、「土木歸土木，腦子歸腦子」、「張善政感覺很猛欸，台大畢業一年後馬上拿到史丹佛的碩士學位，根本學霸」、「比經歷張善政完爆月月鳥，光當過Google營運總監就很威了」，還有人酸「土木系學長搞掉國發所前學長，真的厲害」。

根據維基百科資料顯示，張善政建中畢業後，考上台大土木工程系，並赴美深造，又取得史丹佛、康乃爾兩所大學的土木碩士、博士學位；鄭運鵬則是私立延平中學畢業，後考上台大土木系，但畢業後未繼續深造，而是直接踏入政壇。