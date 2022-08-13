「校長」譚詠麟即將迎來72歲生日，一票好友黃百鳴、曾志偉等人，提前替他慶祝，而座上賓驚見港姐冠軍鄭文雅，62歲仍保養得宜，讓外界驚艷不已。

譚詠麟發文透露「昨天早午晚都有人和我提早慶祝生日，尤其是晚上能和新藝城之友敘舊更是難得」，只見他和麥嘉、黃百鳴、曾志偉、泰迪羅賓齊聚，而傳奇港姐鄭文雅也驚喜現身。

穿著一身綠衣搭卡其長褲的鄭文雅，淡妝、簡單紮起公主頭，但氣質依舊出眾，62歲仍保養得宜，完全看不出年紀，讓網友都直呼「鄭文雅女神和以前一模一樣，幾乎沒怎麼變啊」、「鄭文雅姐姐還是那麼漂亮」、「女的是鄭文雅？氣質很好」。

鄭文雅驚喜現身替譚詠麟慶生。(圖／取自譚詠麟微博)

鄭文雅62歲仍保養得宜。(圖／取自譚詠麟微博)

鄭文雅1979年參選港姐，一舉拿下冠軍和最上鏡小姐，之後也出演《四口之家》、《少年黃飛鴻》等電視劇，還有《飛躍羚羊》、《異鄉故事》等電影，而她也曾受邀擔任《花花公子》中文版創刊號封面女郎，並出版半裸《鄭文雅寫真集》，成為開創港姐和知名女影星裸體寫真的先河。

此外，香港電影金像獎獎座的女神造型，也是臨摹自鄭文雅的身形，還曾參與金像獎獎座的設計，讓她被封為真正的「金像女神」。而她1991年嫁給貿易商人虞哲輝後，就退出娛樂圈。不過她嫁入豪門後，仍努力鑽研高爾夫球、攝影、陶瓷和書法等，也常參與公益活動。