今年夏天最粉紅泡泡的戀愛音樂創作實境節目《為你唱情歌》，今(13日)晚間10點播出。該節目有強大的經紀人及音樂製作人陣容，剛好最近國外戀愛實境節目熱，台灣也推出充滿青春活力的5男4女合宿共譜曖昧情歌。節目首集精心設計見面橋段，讓4位女生透過歌聲盲選配對，還未見面就已被對方的才華深深吸引，身為經紀人的炎亞綸笑說個幾位男生的歌聲非常洗腦，她也好奇問女生：「有因為聲音而談戀愛的經驗嗎？」炎亞綸也很大方說自己第一任就是講電話講到在一起，聲音陪伴一年多，但見面一定會跟自己想像不一樣，等發現時已經來不及了，因為已經著迷了。

這次九位出演者都非常有特色，特別是大家音樂底子都超強，讓首集充滿音樂性，但炎亞綸卻說是以寫歌之名行戀愛之實。五位男生除了用歌聲吸引女生注意外，也大爆自己的癖好與喜好，其中一位男生養了十幾隻蜥蜴，也引起女生的討論，相互好奇問說：「妳可以嗎？妳可以嗎？」男生戀愛次數也大PK，最多次數的是個子最小的黃號，雖然身高只有162公分，但卻備受矚目，他被宋念宇形容全身都會放電，他才23歲卻有七次戀愛經驗，也讓其他人睜大眼睛，活潑頑皮的黃號喜歡的告白方式是絕對要讓女生驚喜，他的戀愛觀很特別，「能說話就不要吵架，能親吻就不要說話」浪漫十足。

周子逸在預告中激動大哭，不少觀眾已好奇留言他到底受了甚麼大委屈，戀愛過四次的他屬於浪漫型但又個性悶騷，承認自己是慢熟慢熱又容易緊張，但遇到喜歡的追對象可是很積極。Kevin廖柏雅在出演者群中是較成熟型，30歲的他個性非常陽光，是美國茱莉亞音樂學院畢業、主修小提琴，已是喜鵲娛樂藝人，目前已有許多支持女粉，而Kevin廖柏雅想愛情告白的地方也很可愛，竟是在迪士尼樂園。原子少年成員李哲言最想找的女生是價值觀要正確、孝順，他有企業家的人格特質，就是生活要麼是場大胆的冒险，要麼什么都不是。原子少年另一位成員高有翔，3次戀愛經驗的他還在找一起高空彈跳的女生，所以他就是要在高空彈跳時告白，另一半也一定要喜歡狗狗，是為真心暖男。

四位女生都有才女氣質的一面，曾蘊帆22歲曾參加《聲林之王2》，擅長的曲風是舞曲，人氣很旺的她在IG已有近9萬粉絲。朵莉是團體PINK FUN成員之一，自己承認有公主的特性，所以當她另一半要很細膩、有想法，脾氣又要好，

所以男方對愛情告白儀式感是非常重要的。被稱為三峽泰勒絲的Dodo是位十足動漫迷，炎亞綸考她動漫人物她都很清楚，27歲的她是團隊中唯一沒戀愛經驗的人，但也不在乎被大家稱母胎單身，她只希望找到有趣也想法的男生，陪她一起聊動漫，而在首集她就被Kevin廖柏雅的歌聲吸引，而相中他。另一位黑妞王品怡外型熱情火辣，就讀於柏克利音樂學院選另一半一定要幽默有趣而且愛旅遊，帶著她到處跑。