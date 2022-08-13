富邦悍將13日靠著范國宸逆轉3分炮，以7比2擊敗統一獅，中止近期4連敗，這也是范國宸接代理隊長後首轟，但他坦言自己狀態還沒調回來，「就是回歸基本、把球打強。」

郭俊麟開賽就碰上亂流，先挨潘傑楷2分炮讓球隊陷入落後，富邦打線在2局展開反攻，先靠高國麟安打追回1分，3局下范國宸再轟出逆轉3分炮，6局下再添3分穩住勝果。

總教練丘昌榮表示，范國宸的3分炮對全隊很重要，「讓球隊打起來更有安定感，如果分數一直打不回來就比較會綁手綁腳。」

范國宸表示，確診後歸隊，狀態不像六月時那樣火燙，現階段只能先回歸基本功，「把簡單的事做好，狀態就會往上。當下是1出局二、三壘有人的情況，是不需要靠安打就能得分，我只是想把球打到外野，鎖定高球攻擊。」

今年球隊戰績不理想，身為本季陣中主要攻擊火力，范國宸歸功於春訓時就把自己準備好，「今年球隊遇到的事情比較多一些，上半季走的不是很順，我們作為中生代是時候要跳出來。」