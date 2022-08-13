1名女網友日前在大熱天中午獨自在婆家準備午餐，婆家整家人在客廳吹冷氣，她後來受不了想把客廳2台風扇拿進廚房1台，婆婆馬上怒罵她很自私，說「廚房才妳1個人，好意思自己1個人霸佔1台電風扇」，她感到羞辱後從此再不踏進婆家廚房，只在自己家煮好帶去，或是點外賣。

該女網友在臉書「靠北婆婆2.0」發文，她日前夏天中午獨自在婆家準備全家午餐，廚房相當悶熱讓她汗流浹背，其他人都在客廳吹冷氣，而客廳有2台風扇，她因此想把其中1台搬進廚房吹自己，沒想到即遭婆婆怒斥很自私，婆婆說客廳這麼多人，「廚房才妳1個人，好意思自己1個人霸佔1台電風扇」。

1名女網友大熱天在婆家準備午餐，想把客廳2台風扇拿進廚房1台，婆婆馬上罵她很自私，她感到羞辱後從此不再踏進婆家廚房。（翻攝自臉書「靠北婆婆2.0」）

該女網友遭婆婆怒罵很自私後感到受羞辱，轉身進廚房，其他家人也趕緊安撫她情緒，幫忙擺碗筷、削水果，自此該女網友再也不進婆家廚房煮飯，不是從自家做好後裝盤帶去，不然就是外帶餐點，事後發文說「那一句我很自私的指責，雖然先生和小姑都有安慰我，但是我跨不過去」。

其他網友紛紛留言「做得好，讓婆婆自己去煮吧」、「妳就是要自私的想到自己才不會吃虧」、「妳做得夠好了，真的不用再踏進自私人家的廚房了」、「妳真善良，婆這樣蹧蹋妳，妳還會肯回婆家」、「如果是我，我會當場進廚房，關掉所有的電器用品+瓦斯爐，然後換好衣服，自己去吃大餐」、「以後連菜都不用帶過去啦，婆婆說妳自私當然要順著她的意啊」。