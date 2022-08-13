PTT表特版經常出現令人驚豔的素人正妹，其中不乏擁有神級身材的正妹，靠著學生身分更有加分效果，讓表特鄉民看得心裡癢癢的，近來有位小有名氣的網美，皮膚白皙又膚況極好，IG簡介掛著輔大英文縮寫「FJCU」，一身修長曲線前凸後翹，車頭燈極為豐滿，腰又窈窕纖細，被PO到表特版後引起關注。

近日有網友在PTT表特版發文，以「輔仁大學」為題貼出一組照片，都是這名輔大正妹的生活照，其中不乏挖洞的比基尼照、生日慶生照等各式照片都有，盡顯她胸前車頭燈之驚人，可見她的五官清新甜美，擁有烏黑亮麗的長髮以及性感紅唇，外型本就亮眼的她，不管擺出什麼樣的姿勢，都非常嫵媚、撩人。

劉霖霖比基尼開大洞，露出光滑、雪白肌膚。(圖/劉霖霖 IG)

劉霖霖海邊照露出絕妙身材曲線。(圖/劉霖霖 IG)

不少表特鄉民求開門正妹的IG帳戶，結果不久就被人挖出本尊。這一位正妹的名字叫作「劉霖霖」，IG照中可見最初本是名短髮正妹，常吃美食享福跟遊玩旅行，後來才留長一頭秀髮，精緻妝容搭配低胸或深V洋裝，甚至比基尼張張辣度爆表，吸引粉絲狂讚，同時也曾cos女護士，裝扮禁慾大膽，狂秀長輩。

劉霖霖深V洋裝底下擁有豐滿雙峰。(圖/劉霖霖 IG)

劉霖霖穿內衣上陣，顯見她的胸前很有料。(圖/劉霖霖 IG)

她一登上PTT表特版，網友立刻爭相朝聖，「後悔沒唸輔大」、「挖賽！這個波有夠大」、「本想大聲斥責，無奈實在是太大了推」、「啊啊啊啊受不了」、「重點是那個臉蛋氣色很夠」、「想要學妹的門」、「學妹也好辣」、「這也太大～」、「想唸書了」、「我也想唸輔大」、「學妹真的讚好正喔」，引起網友刷出一片讚美。