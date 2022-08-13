四川突發山洪4死9傷 村民一舉動及時搶救50多名遊客

四川省彭州市龍門山鎮龍漕溝今(13日)下午2時37分突發山洪，演變成彭州龍漕溝版「八掌溪事件」，多名民眾在眾目睽睽下遭山洪沖走，截至晚間7時30分，此次山洪災害已造成4人死亡、3人重傷、6人輕傷，傷患均已送往醫院救治，省、市應急救援力量均已趕到現場參與救援。

「@彭州應急」指出，8月13日下午14時37分，彭州市龍門山鎮接到氣象預報，轄區有對流雲團生成，將伴有短時強降雨。接報後，龍門山鎮政府立即組織鎮村（社區）幹部、巡邏隊員及志工等力量，對轄區內河道沿線戲水遊客進行勸離。

15時30分，小魚洞社區龍漕溝突發山洪，河道未撤離遊客被捲入山洪。事故發生後，彭州市應急管理局、公安局、消防大隊等部門立即赴現場開展搜救工作，目前人員傷亡情況正在核查中。官方救援呼籲大家不傳謠、不信謠，以權威發布為準。

有目擊民眾在微博發布現場情況指出，彭州市龍槽溝景區附近一家餐館廚師陳師傅說，當日下午3時許，他沿著龍槽溝上山，準備去自家老宅。當他走到龍槽溝山頂約三分之一處時，碰到一位從山上下來的同村村民。村民告訴他，山上發洪水了，趕緊通知在山谷遊玩的遊客撤離，他和這位村民邊往山下跑，邊大喊著提醒遊客，發山洪了，趕緊離開山溝躲避。

在他們的提醒下，50多名遊客及時地離開了山溝，但還有部分遊客未及時撤離，山洪就沖下來。陳師傅介紹，龍槽溝上游沒有水庫，他聽說是上游下了雨，所以導致了山洪發生。