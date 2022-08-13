山洪現場「勇父緊抱子」待救太震撼，倖存者還原驚魂一刻。（翻攝微博影片）

四川彭州今（13）日下午發生山洪爆發，沖走多名遊客的意外事件。許多民眾紛紛上傳現場影片，據中新網轉PO目擊者的影片顯示，山洪來襲河床中的水位急速上升，一名父親與孩子來不及從溪中走上岸，只能緊緊相擁站在河道中，被洪水不斷沖擊等待救援。另一個角度的畫面則是一名父親抱著小孩，側坐背對著山洪保護孩子，兩人卡坐在河道中的一塊大石頭上，險象環生，最後2人不敵洪水被沖走，至今生死不明。影片曝光，許多網友紛紛祈禱這兩對父子能夠平安脫困。

據中新網報導，目擊者回憶彭州山洪現場時表示，「當時正在玩水，突然看到上游的人向我們這邊跑來，有人一直在呼喊，很吵雜，緊接著山洪就衝了過來，水流很急，水特別大。」 人在現場的成都市民小博回憶起不久前的驚魂一刻，仍有些害怕。 「我們一行十幾個人連忙跑上岸，天幕帳、桌椅等露營設備都沒敢要，全部被水沖走。」小博回憶道，他們一行人爬上岸後，便沿著河道向下游撤退。 「沿路看到很多被沖走的人爬起來，水太急了，我現在有種劫後餘生的慶幸。」 另一位倖存者向陸媒稱，看洪水來了，便讓家人趕緊撤，幾秒鐘回頭一看自己露營的天幕帳篷與車子就被都沖走了

綜合陸媒報導，這起意外事件發生在下午3點15分左右，官方獲報後隨即展開救援行動，到目前為止，下游已經陸續有民眾獲救，並尋獲罹難者遺體，官方傷亡數字仍為4死9人輕重傷。