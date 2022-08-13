「3X3.EXE PREMIER CHINESE TAIPEI」聯盟賽本周進行宜蘭站賽事，13日在宜蘭高商開戰，男子組北區第六回合由台中夢想家青年隊驚險勝出，連兩回合奪冠；女子組冠軍賽則上演「電信內戰」，由台北電信首度奪下單站冠軍。

3X3.EXE聯盟賽已連續3年在宜蘭安排賽事，而今年除了男子組外，宜蘭站也首度舉行女子組賽事，宜蘭市市長江聰淵在開幕典禮上親自現身力挺籃球運動。今年聯盟賽各隊強度提升，各隊競爭激烈，男子組北區前五站賽事（含混區賽）已有4隊曾奪下單站冠軍，本週賽事仍舊打得激烈。

台中夢想家青年隊7月底在男子組北區第五回合奪下本賽季首座單站冠軍，今天延續氣勢，連過台北天淨、台中建國塑膠，四強賽擊敗龜山SHOP.COM，冠軍賽對上新北FOOTER，兩隊外線大比拚，台中夢想家青年隊余祥平、王正文、劉承彥及戴偉都在外線開火，單場送進7顆外線，新北FOOTER也有5顆兩分球，但最終由台中夢想家青年隊以21比20帶走勝利，連兩站登上冠軍寶座。

女子組冠軍賽則上演「電信內戰」，由台北中華電信（徐詩涵、黃湘婷、劉惠茹、王游乙文）對上新北中華電信（許庭瑜、陳怡萱、潘姿吟、林玉書），台北中華電信劉惠如、徐詩涵開賽連續在外線轟炸對手，全隊單場8顆兩分球命中，其中劉惠茹個人就貢獻4顆，終場以21比15勝出，首座單站冠軍到手。

下周聯盟賽將首度前進雲林，進行南區男子組第五回合賽事，歡迎所有喜愛籃球、關心3X3賽事的朋友到場觀賽，一同感受賽事熱力。聯盟賽所有場次皆提供網路直播，可在3X3.EXE及Absolute3x3 YOUTUBE頻道、Absolute3x3臉書粉專收看，更多詳細的資訊，請上Absolute3x3臉書粉絲專頁Absolute 3X3 Basketball | Facebook。