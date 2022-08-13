民進黨桃園市長參選人林智堅因碩士論文涉抄襲事件退選，改由立委鄭運鵬上陣，和國民黨張善政及民眾黨賴香伶展開競逐。根據《美麗島電子報》搶先曝光的最新民調，張善政以32.6％領先鄭運鵬的27.8％、賴香伶的10.5％。媒體人吳子嘉表示，鄭運鵬只要再下跌5個百分點，一定會落選。

吳子嘉今(13日)在《董事長開講》網路直播節目中，搶先公布桃園市長選舉最新民調，張善政32.6％、鄭運鵬27.8％、賴香伶10.6％，鄭運鵬輸張善政將近5個百分點，吳分析未來會輸更多，張善政面對不同的民進黨對手，他的民調都是32％，不動如山，這是國民黨的基本盤；可是賴香伶的民調卻從10％到12％，較早之前，她本來只有5％到6％，突然間多7到8個百分點，就是因為中間選民表態及民進黨選民移動，出現兩個現象，年輕票及知識份子是向中間移動。

吳子嘉接著公布「桃園市民眾對市長人選的看法」民調，有65.5％認為要會做事，是否在地人不重要；27.8％則認為，在地有經驗較了解民眾需要。吳舉例稱，前立委鄭寶清若出來參選，就是27.8％起跳。

吳子嘉預測，賴香伶的民調會再提高，因為她從5％到12％，多了7個百分點。民進黨的基本盤則在30％，鄭運鵬目前的民調為27.8％，只要再下跌5個百分點，就輸掉了，民進黨一定會落選。