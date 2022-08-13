瘦子（中）在台北小巨蛋舉辦個唱，邀來「頑童MJ116」團員大淵（左）、小春合體開唱。（粘耿豪攝）

瘦子在台北小巨蛋舉辦個唱，邀來「頑童MJ116」團員大淵、小春合體開唱。（粘耿豪攝）

金曲饒舌天團「頑童MJ116」團員瘦子（E.SO）13日在台北小巨蛋舉辦第2場「地囚人」演唱會。瘦子這回特地邀來頑童的成員大淵、小春一起合體開唱，他們時隔4年重返小巨蛋，大淵興奮喊出經典口號：「這是頑童你知道的！」引起歌迷陣陣尖叫聲。

頑童一登場飆唱嗨歌〈MJ Fresh Gang〉、〈SOUTH SIDE〉、〈幹大事〉等夯曲，大淵開心說：「站在小巨蛋的感覺還是沒有變，你們很棒。」瘦子更憶起在4年前的這個時間同樣是頑童首度登上小巨蛋開唱，意義非凡，感性說：「謝謝你們，太感動，你們都變得好像家人，時間過的好快，還有看到粉絲變成孕婦，懷孕來看演唱會。」

瘦子也分享，一開始決定要辦個唱時，便提出要將頑童的歌曲加入演唱會中，另外2位成員也一口答應來助陣，大淵笑說，從半年前就開始在訓練體能，「要讓自己肺活量好一點，就是在等這一天」，小春則是先前開始加強健身運動，希望用最好的狀態站上舞台，但在開唱前心情緊張，「頑童『幹大事』演唱會也沒有這麼緊張，反而這次比較緊張，也是替瘦子緊張。」

頑童一唱到〈生煎包〉延著走道往後面舞台移動，一直到控台後方的小舞台演唱，近距離貼近2、3樓的歌迷，大淵說：「〈生煎包〉、〈MJ Fresh Gang〉3年沒有唱過了，這次為了瘦子特地翻出來，我跟小春也都要再把歌詞複習一下。」接著飆唱〈辣台妹〉時，他們跟6名僅穿丁字褲的火辣舞者一起熱舞，氣氛嗨翻。

瘦子唱第2場小巨蛋，一開場幽默說：「首場比較多妹，因為那些人呢，都是聞著費洛蒙來的。」在熱唱〈稱讚她的美〉前，大讚女人很偉大，打趣說：「光講生小孩就好，要把嬰兒從下面拉出來，你敢嗎？」並呼籲男生要多多稱讚身旁的另一半。瘦子的老婆Jennifer2天皆現身力挺，好友孫盛希、阿達、高爾宣今晚到場欣賞。