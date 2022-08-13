針對陳時中競選總幹事吳思瑤對優化雙北公車路網政見聲稱「不解」，蔣萬安辦公室副發言人蕭羽耘今（13）日反擊，蔣萬安服務對象很清楚，是幫助身障者、銀髮族、孕婦與嬰兒車父母預約座位，吳思瑤認為「不知所云」，擺明就是「自己沒需求就忽視弱勢者需求」，這就是典型的權力傲慢。

蕭羽耘批評，吳思瑤對別人的政見說「不解」，不知道是政治語言，還是所知太少？吳思瑤所領軍的陳時中團隊是不是反對身障者、銀髮族、新手母親享有更多公眾運輸服務？叫這些族群做何感想？

「顯然吳思瑤才是不理解公車族難處。」蕭羽耘表示，以往通勤尖峰時段，博愛座也未必有空位，試問吳思瑤「難道孕婦要請銀髮族讓位嗎？」預約座位班次的用意能讓使用量分流，確保有需求的公車族都被照顧。

蕭羽耘抨擊，過去陳時中與林智堅互為「盟友」，不辨論文真偽就急於背書抄襲的文本，再到今天吳思瑤領軍的競選團隊，不看清楚對手政見就盲開地圖砲，證明陳時中團隊一向都是反指標。

蕭羽耘再質疑，想幫忙弱勢族群一定會想到辦法，不想幫忙他們，也一定會找到理由！陳時中團隊沒有同理心已不是一天兩天，畢竟，過去陳時中擔任防疫指揮官時，會叫染疫學生「自己照顧自己」；公寓住戶染疫，陳時中建議他們把鑰匙丟到一樓，「放生弱勢就是陳時中的一慣作風」，台北市民眼睛雪亮，相信會給陳時中團隊應有評價。