民進黨新北市長參選人林佳龍近期陸續展開「議員逗陣拚 新北大翻新」地方造勢活動，13日晚間分別與新北市議員參選人彭一書、廖宜琨在土城、三峽造勢。（民眾提供）

民進黨新北市長參選人林佳龍近期陸續展開「議員逗陣拚 新北大翻新」地方造勢活動，13日晚間分別與新北市議員參選人彭一書、廖宜琨在土城、三峽造勢。林佳龍強調，新北市交通建設都是由交通部核定通過，並再提「補助65歲以上長者裝假牙」政策，直言新北市府有點掉漆，不僅假牙政策沒跟上其他縣市，就連國民運動中心也蓋得太少。

林佳龍今為彭一書、廖宜琨分別站台造勢，讚許兩位參選人都是服務經驗資深、認真努力的年輕人，希望母雞和小雞互相提攜，一起勝選，並喊話民眾對18歲投票權投下同意票。

林佳龍致詞表示，他有擔任台中市長、交通部長的經驗，行政院長蘇貞昌近年全力支持新北建設，像是北土城交流道、司法園區進駐、淡北道路關渡新橋、林口交流道南出北入匝道、捷運汐東線等，他上任後一定會力推工業區立體化、數位轉型，創造就業機會。

不過，他話鋒一轉也開始暗酸新北市府，林佳龍說，新埔國小增設地下停車場，交通部補助占一大部分，但有藍營議員在啟用時跪謝新北市長侯友宜，令他看了有點傻眼；另外中央近年社福做得很好，各縣市也已經有補助長者裝假牙，新北市卻有點掉漆，仍未跟進，且運動中心也只蓋了16處，他未來當選後，不僅會實現假牙補助，也會盤點運動休閒場所、增加敬老愛心卡點數。

林佳龍也提到環狀線營運問題，北捷目前擁有環狀線經營權，新北市府明年1月就要接手，卻通通沒準備，環狀線經營需要跨域治理，不能用本位主義看待，雙北現在常常為此爭吵，需要有中央部會經驗的人來跨域治理，若他擔任市長，將跟台北好好協商。

他更指，侯友宜市長做了12年，還想要往下一站邁進，喊話民眾讓侯友宜做好做滿，讓他不要「吃碗內看碗外，雙腳跨雙船」。