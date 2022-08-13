前谷歌（Google）工程師克勞斯（Felix Krause）近日出具一份研究報告，指控Meta旗下的社交媒體臉書（Facebook）和Instagram正在「重寫」外部網站，只要用戶從上述2款app內部連接到其他網站，Meta就會植入追蹤代碼，監控用戶行動如連結、密碼、住址，甚至是信用卡號。

克勞斯研發的工具，能夠檢測瀏覽器是否在連接網站時出現額外的代碼。這項工具已經偵測多種瀏覽器跟App，但都沒有特別發現，直到查看臉書和Instagram時，竟有一串18行的新增代碼。

克勞斯報告指出，臉書和Instagram附有內建瀏覽器，用戶點擊外部連結時不會開啟如Safari或Firefox等瀏覽器。而一旦開啟內建瀏覽器，Instagram就能將追蹤代碼植入網站，屆時你的一舉一動，按過什麼按鍵、連結、截圖，甚至連信用卡號等全部都無所遁形。

克勞斯說，雖然沒有Meta竊取用戶資訊的直接證據，但他們確實能夠在未經許可的前提下，獲得用戶的數據。若想避免被收集數據，他建議以Safari等瀏覽器直接使用Instagram和臉書，或是要開啟外部連結時，不要選擇其內建瀏覽器。

針對此事，Meta回應，植入追蹤代碼主要是為了追蹤用戶的偏好，且都有經過用戶同意，另外，收集的資料也只會用於目標式廣告和測量而已。