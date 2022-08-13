高雄1名網友抱怨住在隔壁的大樓鄰居長期占用門外公共空間，該鄰居不但在走廊堆滿鞋架、置物櫃，連逃生樓梯都放滿雜物，宛如私人空間，該網友說已經20年都這樣，投訴抱怨都沒用，其他網友紛紛怒喊太誇張「要選舉了，檢舉投訴趁現在」、「鄰居都不怕弄丟了，就不用擔心他們東西會不見了」。

該名網友在臉書「爆料公社」張貼多張照片，她的大樓隔壁鄰居把門口當成自家，不但在大門外疊了好幾鞋架放滿鞋子，樓梯間也堆滿各式雜物，還有各種置物架、木櫃等物品，幾乎已佔據整個外頭走到2分之1，連紙箱、防蚊燈、小家電等都放在走廊上。

高雄1名網友抱怨住在隔壁的大樓鄰居長期占用門外公共空間，該鄰居不但在走廊堆滿鞋架、置物櫃，連逃生樓梯都放滿雜物，宛如私人空間。（翻攝自臉書「爆料公社」）

另1張照片中，在逃生樓梯的轉角處還有多個行李箱、冰箱、香爐等雜物，雖然留有非常小段的行走空間，讓仍讓原PO相當憤怒，原PO發文表示該鄰居住在該戶已經20年，他不管怎麼投訴都沒有用，公務局說只能送公文處理，若對方仍沒有改善的話可以打1999。

照片曝光網友留言「超沒公德心，一旦遇到火災或有人需要緊急醫療怎麼辦」、「鄰居都不怕弄丟了，就不用擔心他們東西會不見了」、「這家多了好幾坪出來耶」、「要選舉了，檢舉投訴趁現在」、「如果可以忍痛的話，假裝踢到牠們的東西跌倒，之後告到他傾家蕩產」、「桃園只要1999申訴下去，一個禮拜就清空了耶」、「投訴消防局非常有效，因為那些東西擋住逃生通道」。