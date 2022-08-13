富邦悍將郭俊麟首局就挨2分炮，又被強襲球打到腳，但他對打線十分有信心，告訴自己只要不要失超過3分，就有機會贏球，最終球隊以7比2擊敗統一獅，郭俊麟也繳出先發5局失2分的成績，拿下個人2連勝。

首局1出局，郭俊麟先被陳重廷敲安，再被潘傑楷敲全壘打，接著又被連續敲2支安打加上1次觸身球被攻佔滿壘，2出局後被陳重羽強襲球打到腳，但球反彈到二壘手順利化解失分危機。

總教練丘昌榮說：「首局郭俊麟就被對方打了8人次，一開始進壘點太甜，兩邊的球投不進去，但他是很有經驗的投手，第二局慢慢回穩，是他把自己救回來。」

郭俊麟則表示，自己剛開賽時上半身有些開掉，所以失投球就偏多，後來捕手戴培峰有提醒、自己也有發現，就慢慢修正回來，也有改變投球策略，收到不錯的成效。

更重要的是打線給予火力支援，郭俊麟說：「其實今天在丟的時候就有個感覺，只要我不要大量失分，以我們的打擊狀況就有機會贏。」他指出，柯瑞從後援回到先發後，球威不如「關門」時那樣隨心所欲。

上周中職首勝開張，今天只投88球、5局就收工，郭俊麟坦言本來還想要跟教練請纓續投，但首局被打到的腳後來有些隱隱作痛，「教練可能考量我剛確診完又有受過傷，所以就叫我休息。」