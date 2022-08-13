《週刊SPA!》報導，日本一名32歲的女性辦公室職員，由於在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間與男友分手，又找不到新對象，在寂寞之下被動地接受已婚上司的強勢交往要求；兩人藉公司轉為遠端辦公之便，經常大白天就到賓館「大戰」。

根據報導，在一間食品製造公司擔任事務職的32歲女性聰子（假名），本來有一名自學生時代交往至今的同居男友，但在疫情期間公司轉為遠端辦公之下，兩人在家爭吵的次數增加，最終宣告分手。

聰子為尋找新戀情而下載了交友APP，但對象不是拒絕跟她見面，就是在疫情之下連居酒屋都去不了，只能到咖啡廳簡單約會，難尋加深雙方關係的契機，讓她遲遲交不到新男友。

在內心寂寞之際，聰子等4名同事今年3月聚在一起喝酒，結果被35歲的已婚前上司一弘強勢要求和他交往。聰子表示，自己對一弘其實沒有戀愛情感，也知道他已經有妻子了，但因為一直找不到新對象，「就把身子給了他」。

聰子成為一弘的外遇對象至今已4個多月。由於公司仍處於遠端辦公模式，因此一弘會向妻子藉口要出門工作，大白天就和聰子上賓館「大戰」，事後再來處理公司業務。

雖然朋友建議聰子不要繼續這段關係，但她目前還無意與一弘分手，甚至稱公司雖有約60名同事，但大多都是遠端辦公，彼此之間缺乏接觸機會，因此兩人的關係「不會曝光」。