民進黨桃園市長參選人林智堅因論文抄襲案退選，強調「將在另一個戰場捍衛自己的清白」；外界好奇林智堅可能在選舉過後，被安排出任某個政府要職。針對林智堅的下一步，資深媒體人黃揚明認為，林智堅若想要有下一步，得要先證明他自己的清白，若做不到就掰掰了；但他所謂的「清白之戰」不會短時間結束，因此對林智堅而言，最好先沉潛一段時間。

針對林智堅的下一步，黃揚明13日在中天新聞《張雅婷辣晚報》節目中表示，「運鵬選桃園，智堅戰清白」的前提，是他要有下一步，但只要林智堅沒辦法證明清白，他就掰掰了，政壇不會再有他的位置。

黃揚明接著表示，這本來是一個很簡單的學術議題，比如論文有瑕疵、論文抄襲，就學李眉蓁的SOP，可以繼續回到政壇再起，敗選沒關係、學位撤銷也沒關係，但是政治誠信不能敗。林智堅最大的問題就是硬拗，從頭到尾沒有認錯，還在講他是原創，沒有承認抄襲，退選聲明更稱是他個人努力不夠、寫作有些瑕疵。黃揚明不禁反問 ，林智堅可以瑕疵到被撤銷學位嗎？

黃揚明指出，台大的論文案，林智堅打行政訴訟可能要1、2年，中華大學有可能下禮拜又撤銷他的學位，因此，清白之戰不會短時間結束。對林智堅來說，最好先沉潛一段時間，可是他現在還是死不認錯，所以接下來只要他沒辦法證明自己的清白，他的政治生命也會跟著消失。所以不用幫他想下一步，因為他下一步的前提是，他得要證明自己是清白的，沒有抄襲、論文全沒問題，但問題是不可能，所以他現在是政治生命「準死亡」。