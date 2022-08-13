傳奇女星朱寶意出身台灣、發跡於香港影壇，昔日在電影《英雄本色》中飾演張國榮女友，還有經典代表作《胭脂扣》，眉清目秀又有靈氣的外貌讓她獲得香港「神仙姐姐」封號，但1996年後息影在家相夫教子；不久前朱寶意和朋友聚餐，儘管已61歲狀態還是維持極佳。

「神仙姐姐」朱寶意當年到香港發展演藝事業，和成龍、周潤發等巨星合作過，更和已故男神張國榮成為螢幕情侶；豈料，朱寶意卻像曇花一現，之後出演多部作品成績都平平，未能大紅大紫，1994年拍完電影《神劍》和1996年出演中視《回首千山路》後，決定息影退出演藝圈。

朱寶意息影26年，61歲近況曝光。(圖/ 摘自朱寶意IG、摘自IG)

近期有網友到台北某高檔餐廳用餐時，巧遇朱寶意和友人聚餐，身邊還有她的女兒跟成龍兒子房祖名，而現年61歲的她留著短髮，狀態保養得相當好；許多資深影迷看到朱寶意都被勾起回憶，直呼「時間過得真快」、「要來重溫《英雄本色》了，好想念她和哥哥的表演」。

而張國榮離開人世後，朱寶意幾乎每年都會在社群平台上，分享當年兩人合作的照片懷念他，也讓粉絲們都很感動，她如此有心念舊。