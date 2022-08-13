4月美國發生一起性感尤物暴打肌肉猛男致死事件，動手的人正是知名網紅科特妮·克倫尼（Courtney Clenney），疑似長年濫用藥物導致精神異常，與交往多年男友奧本塞利（Christian Obumseli）在電梯發生口角，更多監視器畫面流出，只見女子不斷揮拳，被逮捕時向警方聲稱只是自衛。

WATCH: Newly released video allegedly shows OnlyFans model #CourtneyClenney attacking her boyfriend #ChristianObumseli in an elevator on February 21. Clenney was arrested Wednesday and charged with second-degree murder in the April fatal stabbing of Obumseli. pic.twitter.com/TFJ4uWV8WF — Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) August 11, 2022

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，本週女子在夏威夷一家治療中心被捕，警方依謀殺罪將她移送。早前她在自家電梯與另一半起口角，監視器畫面拍下，女子情緒激動對他窮追猛打，更不放過電梯螢幕，失控狂揍。而奧本塞利似乎沒心情應付，拼命防守試圖制止，直到兩人回住處時，女子忍無可忍拿刀刺向對方身亡。

克倫尼擁有人人稱羨的火辣身材，個人平台清一色都是比基尼照，前凸後翹曲線一覽無遺，使她累積超過200萬名粉絲追蹤。此外，她也不吝於在IG曬出與男友同框的照片，至於奧本塞利一身精實體態，藏不住冰塊般的六塊肌以及手臂肌肉線條，兩人站在一起相當登對。

據街坊鄰居透露，小倆口在一起2年來關係時好時壞，壞的時候根本是災難。在外面都能聽到砸東西的聲音，還有路人曾看到女子把一幅巨大畫作從陽台扔出外面，每次吵架幾乎都會上演「血染激戰」。