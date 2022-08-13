台南警方今夜同步展開青春專案掃蕩勤務，台南市警察局長方仰寧前往永康警分局視察。（曹婷婷攝）

暑假期間為避免青少年涉足不當場所，台南市警察局規畫青春擴大臨檢掃蕩勤務，警察局長方仰寧晚間到永康警分局執行青春專案勤務，針對近期遭騙前往柬埔寨從事非法打工遭囚禁、性侵或販賣器官等人口販運犯罪，方仰寧說，台南目前仍有18位民眾尚未平安返回，呼籲民眾如遇周邊民眾疑有欲前往柬埔寨打工請立即通報，讓警方啟動攔阻措施。

台南市警察局今晚展開青春專案掃蕩勤務，方仰寧前往永康警分局視察，也針對近來頻傳年輕人遭誘騙至柬埔寨一事，強調台南警方展開全面盤點轄內各旅行社，呼籲業者不要成為人口販運與詐騙犯罪組織的幫兇。

方仰寧說，今天截至至晚間已受理23件23人到柬埔寨打工，其中已有5人陸續返台，目前警方也通報刑事局，全力向上清查。台南市刑警大隊指出，陸續有家長心急如焚報案，經警方聯繫在柬埔寨的年輕人，有的不認為遭控制或被詐騙，而是「正常工作」，但也有人認為人身自由遭控制，欣慰終於能回家。

永康警分局今晚21時至14日凌晨1時執行暑期青春專案全國同步防制少年涉足德州撲克賭場及餐飲業結合各式博弈遊戲的複合式場所擴大臨檢專案勤務，方仰寧親自主持勤教後，親自校閱專案勤務威力掃蕩出勤，隨後率永康分局長甘炎民等人至臨檢處所實施慰勤。

警方指出，為防止青少年涉入不正當場所與行業，警方也在轄區重要聯外道路及橋梁實施強勢包圍封鎖式的路檢盤查勤務，強化整體區域掃蕩作為，展現警察打擊犯罪決心。

甘炎民表示，今年青春專案期間累計至今，針對網路犯罪案件破獲33件35人，另也呼籲目前柬埔寨詐騙打工頻傳，經統計多鎖定年齡29歲以下民眾，且詐騙手法不斷進化更新，不管一般民眾或在暑期欲打工的青少年千萬不要受騙。