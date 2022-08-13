大陸上游新聞報導，針對13日下午發生在四川彭州市龍門山鎮龍漕溝的山洪災害，從四川省彭州市應急管理局獲悉，截至當日19點30分，此次山洪災害已造成4人死亡，3人重傷，6人輕傷，傷患均已送往醫院救治，省、市應急救援力量均已趕到現場參與救援。針對部分輿論質疑龍漕溝屬於洩洪河道，但仍有大量遊客玩耍的問題，龍門山鎮相關工作人員回應稱，他們一直有勸阻遊客不要到溪流中遊玩，當地也豎立了多塊勸導牌，但收效甚微。

上游新聞報導，8月13日14時35分，彭州市氣象台發布短時天氣預報稱，龍漕溝所屬的龍門山鎮等地有對流雲團生成並發展，「預計未來6小時我市上述鎮及其周邊地區有陣雨或雷雨，並伴有短時強降水」。多名在龍漕溝附近寶山村遊玩的遊客也證實，當天下午當地確有降雨，但湔江河谷附近雨勢不大，沒有引起在龍漕溝遊玩的遊客注意。

彭州市應急管理局通報稱，龍門山鎮在接到氣象部門通報後，「立即組織鎮村（社區）幹部、巡邏隊員及志願者等力量，對轄區內河道沿線戲水遊客進行勸離。」氣象部門通報發布約1小時後的15時30分，龍漕溝便突發山洪，河道內未撤離的遊客被捲入山洪。

龍漕溝遭遇山洪的視訊經過網路傳播後，迅速引起了輿論關注。有評論質疑，龍漕溝雖然不是一個規範管理的旅遊景區，但是在多個社交平台上均有大量關於此地的介紹、推薦，一些短視訊平台更將龍漕溝作為彭州市的知名景點推廣，當地有關部門為何沒有採取有效措施進行勸阻、監管。

上游新聞報導，曾在龍漕溝附近實地探訪發現，通往龍漕溝的彭州彭白公路有十分醒目的龍漕溝位置資訊，在龍漕溝入口處也有相應的配套停車場等設施，當地一些村民也在龍漕溝附近經營相關的餐飲、設備租賃等業務。

上游新聞報導，對於龍漕溝的走紅和監管問題，屬地的龍門山鎮相關部門一工作人員回應表示，龍門山鎮因為氣候和水源條件，長期受到成都市民的青睞，特別是最近高溫天氣持續，當地湧入了大量遊客，「但我們作為屬地政府，在全鎮境內的河灘、溪流等地均設置了明顯的提醒標誌、橫幅，勸阻遊客不要下河遊玩，不僅防突然爆發的山洪，一些孩子溺水的情況也經常出現，我們的人員就這麼多，不可能每時每刻都在河裏盯人。」該工作人員提供的圖片顯示，就在8月13日爆發山洪的龍漕溝溪流中，當地相關部門也懸掛了醒目的標語，勸阻遊客下河遊玩。

早前，龍漕溝所在的龍門山鎮小魚洞社區黨委書記龍成豔在接受當地媒體採訪時也表示，因為龍漕溝地處龍門山山區核心地帶，氣候變化非常大，經常出現山上降雨山下無雨的情況，如果發生險情救援力量難以及時到達，「建議遊客不要前往龍漕溝戲水」。