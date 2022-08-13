不少台灣人愛吃泡麵，只要用熱水沖一下，等待一下子就能吃到一碗香氣撲鼻的麵。日前有網友分享一款充滿台灣味的「神奇泡麵」，沖泡技術能大大影響到整碗麵的滋味，貼文曝光得到許多人的贊同，直說這碗神奇泡麵從小吃到大，且只有經驗老道的人，才能完美呈現它的滋味。

原PO在臉書社團「爆廢公社」中貼出一張泡麵的照片，粉紅色的外包裝上寫著「香菇肉焿湯麵」，雖然外表看似是平凡的碗麵，但原PO卻說，「一碗好神奇的泡麵，會泡是羹麵，好吃；不會泡是湯麵，難吃」。

網友分享神奇泡麵，認為沖泡的技術就是好吃的關鍵。（圖／取自爆廢公社）

貼文曝光後，獲得許多網友認同，「好吃！說了又突然想吃」、「老手才會泡」、「我真的不會泡這個，都一坨一坨的」、「從小到大唯一支持這款」、「這超讚啊，要用功夫泡」、「以前泡都變成一坨，難度魔王等級！」

而貼文底下也馬上出現老饕，分享這碗麵的正確泡法，「水不要太多，粉不要一次下，邊下邊攪拌」、「調味粉一定要徹底攪勻，慢慢加慢慢拌，麵泡開後再加醋」、「能否成焿的關鍵取決於手速，如果拌不夠快，就變湯麵了」、「這碗泡麵水必須要加滿，不然容易結塊，但一定能喝到一滴不剩」。