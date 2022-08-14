民進黨桃園市長前參選人林智堅因碩士論文爭議，宣布退選。前立委鄭寶清日前驚爆，中華大學也認定林智堅為抄襲；不過，中華大學13日對此表示，目前學校尚未收到調查結果，預計最快下周會公布，但日期仍未定。針對中華大學論文抄襲爭議，綠營某大咖質疑鄭寶清是爆料者，鄭寶清在節目中還原過程。

針對中華大學論文抄襲爭議，吳子嘉13日在《董事長開講》網路直播節目中認為，綠營某大咖懷疑是鄭寶清爆料，不過吳子嘉強調鄭寶清是老實人，怎麼可能爆料中華大學這件事，由於鄭寶清在桃園的看板還沒撤掉，綠營某大咖到處在抓吹哨者，懷疑兩個人，其中一位就是鄭寶清。

鄭寶清對此還原過程表示，4日他看到中華大學說已調查論文完成，最近會公布，林智堅11日自己出來說，他去參加中華大學學倫會調查，稱這些教授非常不友善，而且針對特定的問題在發問，連律師要去找教授要名片，通通要不到，更指控教授是先畫靶再射箭；林智堅12日突然退選，當然是台大的事情再加上最後一根稻草，讓他承受太大壓力。吳子嘉則認為，林智堅退選的原因，是中華大學準備砍他一刀。