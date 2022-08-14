鼓鼓與冥王星9人在台上載歌載舞，掀起高潮。（宜辰整合行銷提供）

鬼鬼也到場替原子少年們加油打氣。（鄭宜熏攝）

愛紗（左）與金星表演〈喇舌〉。（讀者提供）

愛紗一身辣妹裝扮，與金星勁歌熱舞。（讀者提供）

台灣最強選秀男團「原子少年」13日舉辦第2場演唱會，80位少年們熱力唱跳，持續轟炸台北國際會議中心，當晚鼓鼓、愛紗擔任表演嘉賓外，節目中的飛行導師鬼鬼也到場加油：「今天是特別來支持他們，也來幫水星的弟弟應援一下，希望他們演唱會大成功。」

演唱會在天王星演唱〈Yolo〉揭開序幕，接著火星嗨唱〈Go Fire〉、富有中性魅力的金星表演〈Whole New〉、地球狂野熱唱〈Bad Bad Love〉等各星球輪番上陣，令台下3000粉絲們以高分貝尖叫吶喊支持偶像。

表演嘉賓方面，38歲的鼓鼓與冥王星合作勁歌〈Take You Home〉，娃娃臉的他和8名少年們尬舞毫無違和感，宛如原子少年成員之一，他開心說：「這是我第一次跟這麼多人跳排舞，感謝你們讓我圓夢。」鼓鼓隨後和陳水豐、呂植宇、朋憲、陳子輇一連飆唱自已的招牌組曲〈嗯哼〉、〈可以唷〉，掀起一波高潮，陳水豐更笑說：「根本是美夢成真。」

愛紗第3次跟金星合體，6人在台上表演大嘴巴經典名曲〈喇舌〉，默契十足，唱到副歌時，台下粉絲們大聲合唱「喇舌 喇舌 喇舌」，氣氛嗨爆。愛紗說：「大家好，我是『金沙』的愛紗，非常開心，節目播出之後，很多人說要再看一次（表演），今天也是非常地開心跟大家一起表演。」還表示在後台看大夥表演時真的很想哭。

金星的蔡朕表示：「老師（愛紗）把我們當親弟弟，常跟我們說要享受舞台、用『玩』的心情去面對表演，這樣才能發揮到最好，這也是我們進步的座右銘。」還透露今天演唱會結束後愛紗還找金星10位團員一起吃宵夜慶功，完全沒明星架子，親和力讓金星少年們感動不已。原子少年明下午3點30分於同場地還有最後一場演出。