《財訊》報導指出，趕在7月最後1個工作日下班前，義联集團所轄的燁輝、燁聯突然相繼發布重大訊息，有意取得唐榮鐵工廠1/3或50%以上股權，包括各大公股行庫、經濟部及中鋼等唐榮大股東這才發現，燁聯、燁輝與唐榮的事業結合案，早已送進公平會審議了一段時間。跌碎一地眼鏡的聲音，讓近期低迷的鋼市喧鬧了起來。

燁聯想調價 唐榮屢屢掣肘

「動作是很突然，因為之前完全沒有任何訊息，但義联對唐榮的企圖心其實一直都很明顯。」唐榮的官股大股東之一透露，從10多年前義联進入唐榮董事會開始，早就一直想把唐榮納為「囊中物」，政府也用各種方式阻擋，但還是沒辦法澆熄義联創辦人林義守的野心。此次林義守再出招，其實並不太令業界意外。

《財訊》分析，義联和唐榮之間的糾葛，可以從2006年唐榮股票上櫃開始說起。在台灣不鏽鋼產業中，原來義联旗下的燁聯一直盤踞龍頭地位，除了產能最大達百萬噸，也是國內唯一的一貫作業廠；設計產能只有30多萬噸，又沒有熱軋產線的唐榮雖然歷史悠久，但對燁聯並不造成威脅，等於整個台灣不鏽鋼行情都在林義守的掌控之中。

但隨著華新麗華自03年起於兩岸大舉擴充其不鏽鋼產能，燁聯要能夠繼續在國內不鏽鋼市場享有「喊水會結凍」的地位，唐榮就成了重要關鍵。

尤其，《財訊》報導指出，那幾年正是全球鋼市進入黃金10年大多頭的高峰，燁聯每次開盤總想拉高價格，但當時還是經濟部所屬國營事業的唐榮，卻不敢漲多，兩家鋼廠的價差造成客戶對燁聯的盤價愈來愈不認同。於是從唐榮民營化釋股開始，義联集團便一路買股，到2008年時持股便已達3成。不但取得進入唐榮董事會的門票，也正式向公平會遞件申請與唐榮合併。

雖然義联集團強調，此舉是為「整合產業秩序」，但合計持股仍逾半的官股卻不埋單。除了公平會否決雙方合併案，每回唐榮董事會改選都經歷一番角力。官股雖以多數優勢，取得較多席次得以派任董事長，但義联集團代表也非省油的燈，動輒以「官股不尊重民股」缺席杯葛，加上唐榮工會也不樂見被財團入主，一位唐榮前任董事形容董事會的情況：「像列強割據，沒人真的關心唐榮的未來。」唐榮的經營績效因此受到衝擊，多年來賺少賠多，也沒有能力進行長遠發展的資本支出，多半靠著豐厚的土地資產租售維持帳面盈餘。

根據《財訊》報導，由於2012年後鋼市低迷，義联集團也將發展重心轉向開發休閒事業，連原來廣州聯眾不鏽鋼廠也出售給中國鞍鋼集團，外界一度以為燁聯併唐榮已成過去式。但沒想到一場疫情改變鋼市，義联集團鋼鐵本業再度飽賺後，重啟併購攻勢。

文章來源：財訊雙週刊