到底是何方神聖，可以漲得如此誇張？7月25日，台灣第1家永續型生技創投—鑽石生技投資，以每股35元登錄興櫃，不到1小時就衝上3300元大關，大漲逾7.5倍，市值高達1500億元，直接挑戰生技股第一大的藥華藥。

《財訊》報導指出，法人解析，鑽石生技背後的大股東，個個來頭不小，除了董事長路孔明的中天合一集團持有44%之外；富邦集團的蔡明忠持有14%，蔡明興持有14%；台新創投持股10%；潤泰集團旗下的4家投資公司合計持有11%。一般投資人看到這種陣容，恐怕又是一陣腦充血了。

無關本夢比 籌碼優勢狂飆

選擇此時登錄興櫃，可說是天時地利都配合，當下是即將到來的亞洲生技展，同時間，在指標股藥華藥股價站穩500元創下新高的帶動下，生技族群氣氛達到沸點。更何況，鑽石生技本次登錄興櫃只釋出1600張，在籌碼優勢下，想要不飆漲都很難。

只是，《財訊》分析，瘋生技的同時，多位法人仍提醒，鑽石生技是一家生技創投公司，與新藥研發、CDMO（委託開發暨製造服務）或細胞療法等，是完全不同類型的公司，市場給予的投資評價也不同，要追漲的投資朋友，在投資前一定要弄清楚公司本質。

摩爾投顧分析師蔡正華指出，過往台股市場對新藥公司的評價，是否賺錢可以先放在一旁，關鍵還是在於新藥的進度如何？預估未來可能產出的估值到達多少？因此新藥公司就算可能還沒賺錢，但在新藥研發邁向每個新里程碑的發酵下，股價仍然非常驚人，就像這一次的藥華藥，市場先預測這1顆已拿到藥證的新藥所帶來的驚人估值。因此，新藥股總被外界說是「本夢比」。

根據《財訊》報導，相形之下，首日就衝上300元大關的鑽石生技是創投公司，是一家標榜投資生技產業的專業公司；這時候恐怕並不適用「本夢比」評價，因為鑽石生技這家公司的價值，完全要看所投資的生技標的能否帶來報酬。萬豐資本的投資長蔡文璞說，作為創投業的一分子，儘管樂觀看待鑽石生技在興櫃掛牌，但說到創投的評價方式，仍與直接經營生技產業的公司完全不同，投資人一定要搞清楚。

簡單說，《財訊》分析，創投公司評價獲利就是看所投資的公司公允價值變動，上市櫃公司是以每月最後一個交易日的收盤價差異，再看創投公司所投資的比重，換算出實現獲利。投資未上市公司的部分，則是以淨值作為計算方式，推估市場價格。

文章來源：財訊雙週刊