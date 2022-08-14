很多人都好奇到底要擁有多少資產才能達到財富自由，外媒5年來訪問225位億萬富翁，並進行資料整理，最後將他們概略分成4種特質，發現他們竟然擁有3個類似的好習慣，得以幫助他們站上金字塔頂端。

CNBC報導，專欄作家Tom Corley從2004年開始進行一項為期5年的富裕習慣研究，以探索世界上最富有的人如何看待他們的資產，主要可以將富豪們分成四大類，包括儲蓄投資者、企業攀登者、行業專家及夢想家。

儲蓄投資者通常是將儲蓄及投資列為日常生活的一部分，無論工作是做什麼都不會放棄；企業攀登者則是為一家大企業工作，並將精力與時間付出在工作上，直到他們獲得擁有高薪水的管理職。

行業專家則是能在他們所擅長的領域上名列前茅，他們的高知識與專長為他們帶來很多收穫，如醫生、律師；夢想家類型則是全力追求夢想，譬如創業，夢想家熱愛他們謀生的事業，並兌現在銀行帳戶中。

除此之外，這些富豪們也擁有3個相似的習慣，首先他們習慣強迫儲蓄，每個月薪水（或資金）入帳後，10%匯入退休帳戶，另外10%匯入儲蓄帳戶，剩下才是生活開銷的費用，即使20%的比例太高，調降成較低的百分比還是可以幫助你實現財務目標。

第二點則是進行投資，許多儲蓄投資型的億萬富翁會不斷進行投資，財產會隨著時間的推移而增加，起初複利的效果並不會很明顯，但10年後就能夠累積可觀的財富，有趣的是，創業的夢想家一開始都沒辦法進行太多投資，但一旦獲得成功後，就會將資金拿去投資。

最後一點則是，這些富豪們都非常節儉，Tom Corley表示，在我的研究中，節儉是富豪們重複最多的特質，他們會思考要如何花錢，如何把錢花在最優質的產品或服務上，他們還很愛「討價還價」透過每一次的比價，找到最便宜的商品。