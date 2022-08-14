一家小公司的瘋狂炒作，讓充滿爭議的背後炒家蔡志堅躍升為焦點人物。香港與中國末日情緒高漲，資金出逃美國狂炒妖股。

香港一家規模很小的金融公司尚乘數科（AMTD Digital），7月15日在紐約證券交易所股票掛牌上市，承銷價每股7.8美元、股票代碼「HKD」，隨即展開瘋狂炒作的飆漲行情，兩周後的8月2日創下每股2555.3美元的天價，漲幅326倍。

當時，這公司的總市值高達4700億美元，超越阿里巴巴、高盛、摩根大通、中國工商銀行等所有全球最大的金融機構，一度擠入全球股票市值第9大上市公司。台灣的護國神山台積電市值約4500億美元，還排在HKD的後面。

兩周暴漲326倍、瞬間炒成全球第9大市值，絕對是史上空前的世界炒股冠軍紀錄了。即使是過去兩年看本夢比的破壞性創新公司，在WallStreetBets炒股平台引爆瘋狂泡沫，或是憑空出世的虛擬貨幣與衍生商品，能在1年內創造1百倍漲幅的屈指可數，兩周3百倍更從未發生過。

而妖股群集的羅賓漢平台（Robinhood），目前整體「股價營收比」為2.73倍，HKD去年營收2500萬美元，卻衝出4700億美元市值，「股價營收比」則高達1萬8千8百倍！

赤裸裸炒作太粗暴

逼得前老闆李嘉誠劃清界線

當然，HKD老闆蔡志堅（Calvin Choi）就此創造驚人的紙上富貴，《富比世》雜誌向公司查證蔡志堅的持股後，估算這位44歲的「金融家」，身價一度超過368億美元，比香港首富李嘉誠還有錢。

尚乘是貨真價實的炒作泡沫。從選擇股票交易代碼「HKD」，就讓投資人把公司與港幣聯想在一起；承銷價7.8美元，也是港幣與美元的聯繫匯價。尚乘由李嘉誠旗下的長江和記實業（港股代碼：0001）所創設，但長江和記早在2015年就已經退出，卻在這次IPO招股中不斷被提及。

尚乘的炒作手法是毫不遮掩地鎖定籌碼拉抬的老招，上市發行新股837萬股，只占公司總股數的4％，而且新股大多鎖在蔡志堅與內圍手中，飆升至2千5百多美元之前4個交易日（含當日）的成交量，只有242萬股（7月28日起）、145萬股、44萬股、35萬股。截稿前一天8月5日的收盤價721美元，成交5.06萬股，成交金額大約10億新台幣。

簡單說，8月5日公司總市值1335億美元（已較3天前的高峰跌掉72％），成交金額卻只有3千6百多萬美元，全天僅有0.02％（萬分之2）的股票轉手交易，籌碼集中、成交股數少、成交金額低，股價漲跌都在公司或是作手掌控之中。

這種粗暴的炒作手法，即使是熱愛炒作的香港人也難以接受。長江和記發了澄清新聞稿，說這家公司2003年雖然由長江集團參與創設，但早在2015年就已退出，沒有派任董事，持有母公司股權早已降至5％以下，並且尋求轉售；另外一家香港房地產公司鷹君集團，則聲明羅氏家族次子羅旭瑞擔任主席的世紀城市持股尚乘5.8％，沒有參與公司決策。

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