台股自7月中見到13928低點後開始反彈，儘管利空仍不斷，但漲幅已有千點。三位價值投資達人都謹慎樂觀看待台股後市，並提供長線看好的標的。

從俄烏戰爭、美國通膨高漲、升息、縮表、經濟衰退，加上中國最近再度對台大規模軍演，今年台股可說是「集萬千利空於一身」，嚴重打擊投資人的信心，指數下看十年線、破萬點的聲音不絕於耳。不過，在價值投資者的觀念中，指數位置不是重點，買進具投資價值的公司並長期持有，才是投資主軸。

財經部落客 股魚

從股價淨值比著手 反攻機會大

三位知名的價值型投資達人：股魚、雷浩斯、謝士英，分別從不同角度，帶你發掘被低估的優質潛力股。

積極提倡價值投資與存股的達人股魚，回顧今年以來國內外關於景氣面的利空，認為大多已經反映在下跌的指數或股價中；加上美股續強與國安基金加持，接下來至少還有一段反彈行情可期。

「當然，未來隨時都可能還有黑天鵝突然跑出來。」對此，股魚建議投資人進一步分辨，若是屬於非經濟因素，如最近的中國軍演，或出現利空卻不跌，例如聯發科近期的法說會釋出一堆利空，但次日股價卻不跌反漲，「這些黑天鵝反而提供了上車的機會。」

經歷空頭洗禮 找出投資屬性操作

不過，台股經歷多年來難得的空頭走勢，股魚認為不是壞事，他表示，投資人總要經歷空頭的洗禮，才能真正知道自己是哪種投資屬性。在過去兩年的大多頭中，很多人怎麼買、買什麼都賺，即使小幅回檔也不擔心，還勇敢加碼攤平，但這種方法卻在今年上半年受傷慘重。

所以，如果是那種遇到大跌就吃不好、睡不著的投資人，股魚建議現階段尋找具防禦性、民生相關或具獨特利基的類股長期持有。他表示，這類股票股價波動度低、穩定性高，每年又有不錯的配息，是很好的存股標的。例如公用事業的天然氣與電信股，或具有特殊利基的關貿與中菲等都可考慮。

如果能承受較大風險、相信「富貴險中求」的投資人，股魚建議可以往跌深的重災區挖寶。例如半導體、甚至被市場點名庫存過高或產能過剩的IC設計股，歷經上半年大跌後，目前其實都有跌深反彈的契機。

股魚以災情最慘重的面板驅動IC為例，台股相關的聯詠、敦泰、天鈺，今年股價從年初跌至近期的最低價，都慘遭腰斬命運，即使如龍頭聯詠上半年每股稅後純益（EPS）達32.25元，全年預估至少仍有50元以上，也無濟於事。不過股魚指出，聯詠歷經多次產業景氣循環，即使遇上金融海嘯，其股價淨值比從未跌破兩倍。

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