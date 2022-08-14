現代人健康意識抬頭，連帶以多運動為訴求或是正常健檢結果可以抵減保費或是提高保額的外溢保單業績拉長紅。根據金管會保險局公布，今（111）年上半年外溢保單新契約件數共近57.76萬件，比起去（110）年同期成長78％，至於新契約保費則有新台幣68.58億元、同比增長128％、意即銷量翻倍成長，堪為成長潛力相當大的保單類型。

如果進一步以個別壽險公司來看，外溢保單初年度保費的銷售冠軍為國泰人壽，上半年外溢保單新契約保費有33.6億元；其次是南山人壽的17.8億元；至於外溢保單新契約保費第3名則是富邦人壽，有8.8億元。

外溢保單夯 變健康還能享保障

有關外溢保單的銷售情形，根據金管會保險局的分類，今年首季共有105張外溢保單在架上銷售；其中，銷售件數最多的是「複合式」外溢保單，也就是有兩種以上回饋機制或是其他回饋模式者，像是依照不同指標折減保費或是以現金回饋等，如果以保費來看，以俗稱「健走保單」稱冠、首季新契約保費共有17.68億元，其次是以健檢結果提供保費優惠的健檢外溢保單，共賣出6.97億元。

說到外溢保單，主要透過保戶自主健康管理與保險商品結合，鼓勵被保險人規律運動、接觸健康飲食進而降低罹病機率；同時，保險公司也可以藉此提供保費折減、增加保額或是回饋金等服務，以達到事前預防的外溢效益。除了銷售前3名的國泰人壽（33.6億元）、南山人壽（17.8億元）及富邦人壽（8.8億元）外，第4名是新光人壽的6.7億元，4大公司保費占率超過97.5％。