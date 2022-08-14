信義房屋南港重劃店主任蔡昀蓉為信義房屋雲科大產學合作計畫的實習生，大學即進入信義房屋實習、就業，當其他同學還在為就業迷惘時，才23歲的她已年薪百萬，並找到自己的職涯志向。

蔡昀蓉就讀松山家商時，就時常思考未來該從事什麼工作，因緣際會得知雲林科技大學與信義房屋有一個產學合作計畫，本身外向勇於挑戰的她就決定加入，大學就讀雲林科技大學財務金融系，就學期間直接出社會，大一、大二到總公司人才招募、公益基金會等幕僚單位實習，那時就對信義房屋留下不錯的印象，

蔡昀蓉表示，自己去年畢業，但109年3月大學三年級下學期時即到南港重劃店，起初擔任業務助理，開始接觸第一線，了解社區及整個買賣的完整流程等

9月時正式轉為業務，因為對自己的期望很高，也給了自己很大的壓力，擔心客戶是否會因為年齡小而所質疑，後來發現，即使年齡小，若是有超越年齡的談吐，反而有機會獲得高度認可。

而她先天的談吐、應對就比較超齡，在擔任業務助理時，也同時準備不動產經紀人考試，學習專業知識，彌補自己年資的不足，當被客戶問倒時，「不要慌張，冷靜的找帶領她的師傅求救」，也讓她度過一次次的考驗。

她感念的說，新人時期一路上遇到貴人，例如有一名商圈屋主，就如同爸爸一般照顧她，給了他2間專任委託，期間無論同業怎麼以價格誘惑都不為所動，但屋主仍然相信她的專業建議，陸續委託她賣了三間房屋，她後來才知道，企業主過去遇到的業務，大多善於說話，但反而容易給企業主壓力，而她剛入行，誠懇有親和力，獲得屋主信賴。

每月面臨業績壓力，一開始也每天過得膽戰心驚，蔡昀蓉說，她調整自己的心態，除了隨時歸零學習，在努力之餘，也順其自然，也許現階段尚未有成績，但只要持續累積就不怕沒有好成果，心態對，持續做就對了。

蔡昀蓉也推薦剛出社會的新鮮人可以到信義房屋嘗試高挑戰性工作，公司給予新鮮人很好的環境，可以自由又安穩的發展自己，做業務就如同交朋友，可以認識到不同領域的人事物，能幫他們處理人生大事，其實是件不簡單也不可思議的事，且薪水沒有天花板，想要什麼樣的薪水可以自己爭取，年薪百萬，確實不是夢。

以她為例，當同學在茫然畢業後要做什麼工作，挑選怎樣的條件較符合時，她已不用煩惱這些，可以有更多的時間及空間追逐自我成就及生活品質。