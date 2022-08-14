台積電是台灣半導體產業領頭羊，素有「護國神山」的美譽，不過，一名工程師在網路上崩潰發文表示，跟旁人說自己是工程師，有高達9成機率被詢問「你在台積電工作喔？」，甚至會被別人質疑「怎麼不去台積電工作？」讓他覺得不堪其擾。

原PO在Dcard上以「你在台積電工作喔？」為題表示，不曉得大家有沒有這種困擾，對外說出自己是工程師時，幾乎9成的人會問說「你在台積電工作喔？」原PO並舉例上次去按摩，師傅就這樣問他，去買早餐跟老闆娘聊天，對方也這樣問，甚至之前去投票，排隊的阿桑同樣問了這個問題。

而最讓原PO不爽的是，甚至有人會問他為什麼不去台積電？讓他相當傻眼，內心崩潰喊道「技能根本不一樣啊」，但因為太多人這樣問，有時候也懶得解釋。

其他網友紛紛表示「一般大眾真的都覺得台積電是工程師的最佳出路」、「真的，尤其是過年親戚一定會問」、「老人家都只知道台積電」、「他們見識狹隘只知道工程師=台積電」、「大部分那輩的人只會知道1、2家公司行號，除非長輩有在科技電子業的才有一些了解」、「以前常被問，習慣就好，其實也沒什麼」、「我都說我太廢進不了台積電，只能領低薪，很可憐的」。

更有網友分享親身經歷「自己在台積電工作，過年的時候親戚聊天，我爸媽都很有面子，因為親戚小孩完全比不上」、「有個親戚很愛在過年時炫耀自己的兒子在台GG工作，還問其他人怎麼不去，後來有天他兒子在家暈倒送醫後離職，從此再也不提台GG」。