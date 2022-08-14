日本礙於國情問題，多年來難以涉足海外軍備市場，但又希望扶植國內軍工業，因此長期花大錢向本土廠商購買武器。不過曾於「防衛研究所」任職的日本學者表示，該國自行生產的軍事設備可能只算是二流，甚至三流水準。

曾於日本防衛廳「防衛研究所」（現防衛省「防衛研究所」）任職、目前為北海道拓殖大學國際學系教授的佐藤丙午告訴「美聯社」（AP），很多人以為日本擁有先進技術，若國際環境許可，將能迅速開始外銷自製的武器，但他認為這種想法並不正確，稱日本製造的軍事設備未達一流水準，而「沒有國家會願意用更高的價格採購二流或三流產品」。

日本為扶植國內軍工業，長期花大錢向本土廠商購買武器。如日本在美國協助下，以F-16為基礎研發的F-2戰機，由於僅有航空自衛隊購買94架，無法如產量高達4500架以上的F-16一般，能用數量分攤研發成本，導致單機成本據稱達F-16的2倍。

但「美聯社」指出，日本近年海外軍事進口不斷增加，特別是大量採購F-35匿蹤戰機等昂貴武器，進一步壓縮了其國內相關產業的生存空間。

如日本著名機械製造商小松製作所，在「下一代輪式甲車」遭陸自「退貨」後，已宣布不再參與自衛隊車輛開發；多年來為自衛隊生產各種口徑機槍和20公厘機砲的住友重機械工業，也已決定全面退出；而負責為日本製造彈射座椅的汽車零組件製造商大賽璐公司（Daicel），同樣正放棄其「無利可圖」的國防業務。日本經濟團體聯合會官員承認，若不加以變革，該國軍工業將面臨「更困難的局面」。