民眾黨新竹市長參選人高虹安。（圖／高虹安辦公室提供）

民眾黨桃園市長參選人賴香伶。（賴香伶競辦提供／蔡明亘桃園傳真）

林智堅12日宣布退出桃園市長選舉，並由民進黨桃園選區立委鄭運鵬頂替上陣，國民黨參選人張善政的動向引發關注。媒體人韋安則直言，「換堅」的最大贏家恐怕是民眾黨，因派鄭堪稱「病急亂投醫」，可能反讓賴香伶吸納中間、年輕、知識選票；且林所引發的論文門、球場門爭議，也將讓民眾黨新竹市長參選人高虹安支持度攀升，台北市長參選人黃珊珊也可能間接受益。

韋安昨日在臉書發文表示，從台大確定林智堅論文抄襲，到「全黨挺一人」，又48小時內確定「換堅」。民意中最受影響的，是中間選民和高知識族群，而民眾黨可能是「論文門」的最大政治利益接收者。

對此，韋安分析三大原因：第一，「換堅」後因林智堅力挺，才能代表民進黨出戰新竹市的沈慧虹，參選的「正當性」會受到強烈的質疑，更遑論「球場門」施政品質的後續影響，高虹安在新竹的支持度將大幅攀升。

第二，鄭運鵬接替林智堅參選桃園，是有點「病急亂投醫」的選擇。只要林經過努力也「找不回清白」，鄭就是為「抄襲者」背書、「挺抄襲」的候選人，賴香伶便有可能急劇吸引中間、年輕、知識選票，成為黃珊珊第二。

第三，台北的民意變化更值得關注，黃珊珊是否能從第三名，追到第二名，也許將成為棄保效應的現實獲利者。

綜觀以上，韋安認為，一場「論文門」，有可能造成民眾黨在年底選戰中，成為「保一、搶二、望三」的最大贏家。