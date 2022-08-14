近期，多所台灣頂尖大學校長新舊交替，如已走馬上任的清華大學高為元、政治大學李蔡彥等人，以及將於10月初出爐的台大新校長，他們共同的特質之一，且為必備能耐是募款力。

8月1日，教育部舉行國立大學新任校長交接典禮。其中，最引人矚目的是李蔡彥，因為他是政大首位理工背景出身的校長，從5月遴選成功後，到8月1日宣布新任主管交接，團隊組建陣容一字擺開，即可看出他早已於上任前進入備戰狀態。

他說服同為校長遴選對手、商學院院長蔡維奇為副校長。「希望借重蔡維奇副校長的專長，協助募款的開拓。據校長遴選委員透露，『募款力』是每位參加遴選校長必問題！」政大主任秘書陳百齡說明。

如今，募款力已成為高校領導團隊的「標準配備」。

高教資源縮水、經營成本增

宜蘭大學校長吳柏青說，6年前上任時他一頭黑髮，而今日已白髮蒼蒼。只因少子化生額變少、高教資源緊縮、加上成本上升，都成了校長募款推進器，更是壓力源，「基本工資6年漲了約25％，今年電費比去年漲了15％，但資源卻是在減少中……。」

募款能力牽動教師調薪、學校發展。擁有較多政府補助的頂尖大學，尚須自籌經費，更不要說一般大學，每位校長都必須變成CEO，擔起學校的經營責任。

就連資源相對較多的台灣大學，現任校長管中閔也卯足全力募款。台大財務長廖珮真在校務會議上就表示，近3年台大來自募款、捐款的金額年均約5億3,600萬元，較2018年成長155％。

為什麼有的校長很會募款，訣竅為何？學界公認「募款王」，當屬清華大學前校長賀陳弘。點進清大網站，翻閱每年年度決算書，在他8年多任內，共募得近59億元，其中最大筆捐款用於清華發展醫學教育及跨領域創新，是一筆達20億元的醫學發展基金。

這位無論忙到再晚，都會當天回覆Line訊息的校長，他怎麼辦到的？

首先，在態度上，「校長CEO」要具備業務員腰軟、嘴笑的特長，較容易拉攏企業人脈網絡，鎖定單一且大筆募款目標。

其次，與時俱進，推動議題式捐款，如清大理工擅長的半導體產業；目前正夯的ESG議題，在將來也能成為永續議題的募款方向。

接著，就是將散客養成會員。向知名企業各個擊破的募款法金額雖大，但對象有限、各校還彼此競爭。清大以聚沙成塔方式開拓財源，利用各種「週年慶」類似活動或餐敘請校友回娘家，聯繫感情還順帶募款。該方式雖行之有年，但增加頻率與次數，以提升定期定額的捐助，涓滴成河。

此外，還要利用社群力，將觸角伸向海外校友及研究生或校友會，強化黏性。後兩者款項用途多偏向學生獎助學金使用，吸引多元學生入學。

募到款項後，也要靈活投資運用，用錢滾錢，穩定長期財源。例如賀陳弘成立校務永續基金，最開始規模僅1億5,000萬元，目前已成長到22億元，年均投資報酬率約6.84％，去年就為清華校務基金賺進2億元，相當於可為學校研究發展能量增加約50％的經費（編按：根據學校決算書，政府補助研發費用約4億元。）「當捐贈者看得到自己的捐款運用，就願意長期經營與學校的關係，」他剖析。

那麼，當校長變募款王，對學校是正面或負面？國外案例顯示，這股壓力會帶動正向循環。不同於台灣，政府補助和學雜費就占收入來源5成到7成，多數美國頂尖大學主要收入來自校友或企業捐贈基金（Endowment）。

根據華崴國際創投資料顯示，美國約超過7百所公私立大學設有捐贈基金，中位數規模約1億4,000萬美元（約合新台幣42億元），前10名大學的校務基金規模都在新台幣3,000億元以上，甚至還成立專門單位管理。其中規模最大當屬哈佛大學，在2020年疫情期間約達新台幣1兆2,000億元，創該校歷史高點。

而如頂尖知名公立名校柏克萊大學，其基金也有新台幣1,500億元。基金除了保障財務穩定性，其所孳生的利息又能養胖本金，如此一來，大學競爭力才能長期發展，而非「寄生」於不定時的政府補助。

學校經營優劣與捐贈資金連動，經營團隊更會戰戰兢兢，這也是常春藤盟校一直是全球首選的原因；當大學校長將募款力變經營動力，亦將帶動學校競爭力長期發展的良性循環。