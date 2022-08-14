國民黨前台北市議員羅智強發起祈福走台灣活動，他12日步行高雄，同黨高雄市長參選人柯志恩也與他會合一起步行。當天一同參與行走的國民黨發言人李明璇當天在臉書發文談到，走在民族路那一段路時，多處凹凸不平，而柯語重心長地說，「只要少放一場煙火，就能鋪平一條高雄道路」，此話一出讓李大喊「超有道理」。

李明璇在臉書發文談到，羅智強哥說，高雄市區民族路那一段，是他環台走過最差的路段！此話讓她很驚訝，「高雄的路還能比偏鄉差啊⋯民族路是我從小上學到現在回高雄家必經的路，早就習慣了！」而柯語重心長地說，「只要少放一場煙火，就能鋪平一條高雄道路」，讓她直呼真的超有道理。

另外，李明璇也分享行走過程中，沿途好多支持者來為羅智強、柯志恩加油打氣，還有來送飲料點心的姐姐阿姨們。她也談到自己去年因為懷孕無法陪羅智強夜宿凱道，今年也因坐月子、生產無法一起走「400公里謝票之旅」，所以這一次「祈福走台灣」到高雄，一定要相挺。

李明璇分享，如果今天我們步行沿途遇到的每一位民眾，都會來支持柯志恩，那麼願意再走好幾個10公里，直到高雄人都看見柯志恩的誠意，給柯志恩打拚好日子的機會。