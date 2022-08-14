自美國眾議院議長裴洛西訪台之後，中國大陸對台灣的軍事行動不斷，兩岸情勢升溫，許多民眾人心惶惶，部分美軍指揮官曾指出，2027年是解放軍可能侵略台灣的時間點。對此，前立委郭正亮12日表示，「關鍵在2024台灣的新領導人能否坐下來談」，若不行，「中國大陸就會加入越來越多的『軍事因素』，不一定是全面開戰，可能會用武力來促成談判統一」。

郭正亮12日在中天新聞節目《頭條開講》中表示，對於中國大陸是否會武統台灣，對方基本上會「先觀察台灣2024年新的領導人」，同時到2024年選舉完的一年多的時間，看台灣願不願意提出方案，大家就來談。郭正亮也提及，如果沒有，台灣2024年新的領導人又沒有辦法跟大陸以「政治問題」來好好談判，「那2024之後恐怕兩岸互動，就會加入越來越多的『軍事因素』，不一定是全面開戰，可能會用武力來促成談判」。

最後郭正亮說，除了「武統台灣」之外，中國大陸還有許多各式各樣的方法，郭正亮坦言，這也跟美國所預期的趨勢是合拍的，「美國發現未來5至10年，剛好是中國大陸在第一島鏈的軍事巔峰，所以基本上會對美國比較不利，真的發生台海戰爭的時候，美國相對上在軍事上就支持不住」。