距離年底九合一選舉越來越近，各政黨都摩拳擦掌準備中，尤其「六都」更被視為重點，其中前新竹市長林智堅止不住論文風暴，12日宣布退選桃園市長，改由立委鄭運鵬接棒。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉13日預言，「如果今年年底，民進黨台北、桃園、基隆都選贏，那陳建仁就是民進黨下一屆總統候選人」，引發討論。

吳子嘉在網路節目《董事長開講》指出，其實早在半年前，桃園就開始醞釀選舉，「因為桃園太重要了，桃園的選舉的結果，會影響到台灣的整個政治版圖的重大變化」，吳子嘉表示，如果桃園民進黨輸掉、台北又輸掉，加上「外溢效應」會影響到基隆，導致整個北台灣淪陷，那蔡英文在11月26日就必須辭去民進黨黨主席。

「蔡英文是一個高支持度的總統，她輸不起這場戰爭」，吳子嘉認為，蔡英文現在是以2024年總統大選選情為重，他更預言，今年底若民進黨在台北、桃園、基隆都選贏，那陳建仁就會是民進黨下一屆總統候選人。