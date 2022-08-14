大陸女星秦嵐是著名的凍齡女神，過去先後拍過《還珠格格3》、《延禧攻略》、《理智派生活》等作品，締造良好的觀眾口碑，她有著空靈氣質和修長身材，是從選美模特大賽中發跡，更被瓊瑤譽為「天上一顆星，人間一滴淚」，雖然她長得很漂亮，但在男女感情上一路坎坷，如今43歲的狀態依然迷人、貌美。

秦嵐有天生吃演員飯的外表，2001年出演個人首部電視劇《大唐情史》，正式踏入演藝圈，接著隔年《還珠格格第三部：天上人間》，獲得瓊瑤欽點出演陳知畫一角，讓她知名度大開，之後又在《又見一簾幽夢》中，將綠萍的人物形象演得淋漓盡致，被冠以「瓊女郎」的封號，如此美貌43歲卻依然小姑獨處。

事實上，秦嵐曾跟黃曉明有過戀愛，2003年拍攝《還珠格格》時，便結識同劇組的黃曉明，隔年隨即在拍攝電視劇《龍票》交往，不過戀愛談2年就宣告分手，秦嵐也是當年黃曉明唯一公開認愛的前女友；據了解，黃曉明曾發生車禍，結果頸椎受傷，讓秦嵐飛奔醫院探望，向劇組告假7天，可見用情至深。

43歲的秦嵐至今顏值狀態凍齡、迷人。(圖/秦嵐 微博)

不過秦嵐此舉卻曝光跟黃曉明的戀情，2006年又被媒體拍到凌晨時約會的畫面，後來甚至傳出兩人論及婚嫁、添購新房，結果同年11月秦嵐宣布分手，據傳黃曉明曾後悔放棄秦嵐；2009年，秦嵐遇見了導演陸川，還曾免費為男友拍作品，沒想到2013年依然分手，目前的她外貌凍齡，正拍攝電視劇《她只是不想輸》，似乎重心全放在演藝事業上，讓粉絲替她擔憂不已，並盼望她能早日幸福嫁人。