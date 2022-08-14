全球熱浪來襲，今年世界各地高溫飆破記錄，也讓人恨不得直接跳進泳池消暑一下，例如滑雪世界冠軍谷愛凌（Eileen Gu）日前被拍到於紐約機場轉機時，直接Balenciaga 連體泳衣穿上身，搭配白長褲的清涼模樣，讓不少網友笑說「看來下飛機打算直奔泳池。」

谷愛凌被網友拍到在紐約機場，以Balenciaga 連體泳衣展現優美的背部線條。（摘自微博）

Dara以Buberry兩件式泳裝，以曬舊照的方式發洩在大熱天，想去度假的心情。（摘自Dara IG）

Dara以Buberry兩件式泳裝，以曬舊照的方式發洩在大熱天，想去度假的心情。（摘自Dara IG）

中美混血的滑雪女將谷愛凌，自為中國隊奪金後期微薄人氣水漲船高，且因其深邃的輪廓、高挑的身材也受到不少品牌喜愛，除登上坎城紅毯外也曾登上「時尚界奧斯卡」Met Gala的紅毯，其穿搭受到不少人關注，日前有網友在紐約機場遇到谷愛凌母女，只見她以Balenciaga 泳衣搭配白色長褲，背後鏤空設計秀出美背讓不少粉絲羨慕不已。

同樣挨不住熱的還有南韓女團2NE1成員Dara（Sandara Park），日前她於其小帳上發布過去在菲律賓度假村內的照片，愛鞋如癡的她以Yeezy的拖鞋搭配Buberry兩件式泳裝，下身以印有品牌標誌性印花紗籠，曬出自己纖細的腰身之餘，也呈現休閒度假的時尚風範，近幾日體感溫度甚至來到39度以上，讓她透過這些清涼的照片，懷念那個在度假村內沁涼玩耍的日子。